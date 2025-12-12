Anápolis terá festa de Natal com entrega de brinquedos, pipoca, algodão doce e picolé

Programação é gratuita e já tem data, horário e local para acontecer

Natália Sezil - 12 de dezembro de 2025

Natal de Coração. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Com o Natal cada vez mais perto e as férias escolares já começando, muitas famílias começam a se perguntar como entreter as crianças e convencê-las de que essa época do ano é mágica.

Em Anápolis não é diferente – e, por isso, moradores da cidade já podem adicionar mais uma programação à lista de festividades.

A Prefeitura anunciou, nesta sexta-feira (12), a versão “Natalino Kids”. Trata-se da edição voltada totalmente às crianças do que a Gestão Municipal tem chamado de “Natal do Anapolino”.

O evento acontece no dia 20 de dezembro, no Centro de Convenções, que fica próximo ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

A agenda começa às 08h e segue até às 13h com entrega de brinquedos, pipoca, algodão doce e picolé. E o melhor: é tudo gratuito.

A realização acontece em parceria com o Natal do Bem, responsabilidade da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

A programação soma à estrutura do Natalino que já está montada na Praça Bom Jesus, no Centro de Anápolis. As atrações incluem apresentações culturais (divulgadas pelo Instagram da Prefeitura) iluminações temáticas e uma pista de patinação no gelo.

Para os interessados na atividade diferente, que também é gratuita, vale ressaltar: a pista funciona de segunda a sexta-feira, das 16h às 22h, ao sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 18h.

