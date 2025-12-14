CIN substitui o RG? Entenda o que muda e o que continua igual

Novo documento nacional unifica o número de identificação, mas mantém funções e direitos já conhecidos pelos brasileiros

Gabriel Yuri Souto - 14 de dezembro de 2025

A CIN vem gerando dúvidas desde que começou a ser emitida nos estados brasileiros. Muita gente ainda se pergunta se a CIN substitui o RG, se o documento antigo perde a validade e o que, de fato, muda na vida do cidadão com essa atualização.

A mudança faz parte de um processo de modernização dos documentos de identificação no Brasil, mas não altera direitos nem obrigações.

O que é a CIN e por que ela foi criada

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) foi criada para unificar a identificação dos brasileiros. Antes, uma mesma pessoa podia ter vários números de RG, um em cada estado. Com a CIN, o CPF passa a ser o número único de identificação em todo o país.

O objetivo é reduzir fraudes, facilitar o acesso a serviços públicos e padronizar a identificação civil.

A CIN substitui o RG?

Na prática, sim. A CIN substitui o RG como documento oficial de identidade. Isso significa que, ao emitir a nova carteira, ela passa a exercer a mesma função do RG antigo.

No entanto, quem ainda possui o RG tradicional não precisa trocar imediatamente. O documento antigo continua válido até a data de vencimento definida pelo governo federal.

O que muda com a nova identidade

A principal mudança é a unificação do número. A CIN utiliza exclusivamente o CPF, o que elimina registros duplicados. Além disso, o novo documento possui QR Code e elementos de segurança que permitem verificar a autenticidade.

Outro ponto é a possibilidade de versão digital, acessível pelo aplicativo Gov.br, o que facilita o uso no dia a dia.

O que continua igual

Apesar do novo formato, a função do documento permanece a mesma. A CIN continua sendo aceita para identificação em todo o território nacional, em bancos, órgãos públicos, viagens nacionais e demais situações em que o RG era exigido.

Direitos, deveres e procedimentos legais também não mudam com a nova identidade.

Quem precisa emitir a CIN agora

A emissão da CIN é obrigatória apenas para quem vai tirar a primeira via do RG ou precisa atualizar o documento por perda, roubo ou vencimento. Para os demais, a troca pode ser feita de forma gradual, sem pressa.

A CIN representa uma atualização importante, mas a transição foi pensada para ser simples e sem prejuízo para a população.

