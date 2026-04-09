Não é o micro-ondas, nem a água quente: a técnica para descongelar carne em poucos minutos

Método simples, seguro e pouco lembrado pode agilizar o preparo da refeição sem comprometer a textura do alimento

Layne Brito - 09 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Na pressa do dia a dia, pouca coisa é mais frustrante do que perceber, em cima da hora, que a carne ainda está congelada.

Para muita gente, a primeira reação é recorrer ao micro-ondas ou tentar acelerar o processo com água quente, numa tentativa quase desesperada de salvar o almoço ou o jantar.

No entanto, embora pareçam soluções práticas, esses métodos nem sempre entregam o melhor resultado.

Em alguns casos, podem até comprometer a textura da carne, deixando partes cozidas por fora e ainda congeladas por dentro.

Por isso, uma técnica simples vem ganhando espaço justamente por unir rapidez, praticidade e mais cuidado com o alimento.

O truque está em colocar a carne bem vedada, de preferência em saco plástico próprio para alimentos, dentro de uma tigela com água fria corrente ou com trocas frequentes de água.

O método ajuda a descongelar em poucos minutos, de maneira mais uniforme e sem o choque térmico provocado pela água quente.

A lógica é simples: a água fria transfere temperatura com mais eficiência do que o ar da cozinha, acelerando o processo sem alterar drasticamente a estrutura da carne.

Assim, o alimento descongela de forma mais equilibrada e fica mais adequado para receber temperos e seguir para o preparo.

Outro ponto importante é nunca deixar a carne submersa sem proteção.

A embalagem evita contato direto com a água e ajuda a preservar a qualidade do produto. Além disso, após o descongelamento, o ideal é preparar a peça imediatamente.

Com um gesto simples e acessível, dá para economizar tempo na cozinha e ainda evitar erros comuns que podem comprometer a refeição.

Em muitos casos, a solução mais eficiente não está no calor, mas justamente no cuidado com a temperatura certa.

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