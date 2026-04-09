Oportunidade única: o país mais feliz do mundo oferece viagem grátis para estrangeiros

País lança programa com tudo pago para estrangeiros vivenciarem o estilo de vida focado em bem-estar e natureza

Gabriel Dias - 09 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels/Tasha Marie)

Eleita diversas vezes como o país mais feliz do mundo, ela decidiu transformar esse reconhecimento em uma experiência real para estrangeiros.

A iniciativa oferece viagens gratuitas para quem deseja entender, na prática, o estilo de vida que coloca a Finlândia no topo dos rankings globais de felicidade.

A ação é promovida pelo órgão oficial de turismo, Visit Finland, e propõe uma imersão de alguns dias com foco em bem-estar, conexão com a natureza e desaceleração.

Experiência imersiva no estilo de vida finlandês

Os interessados precisam se candidatar por meio de um processo seletivo que inclui o envio de um vídeo em inglês. Os escolhidos são levados para a região de Lakeland, conhecida por suas paisagens repletas de lagos e florestas.

Durante a estadia, os participantes vivenciam atividades simples e típicas da cultura local, como caminhadas ao ar livre, banhos em lagos, sessões de sauna e refeições feitas com calma. A proposta valoriza o silêncio, o tempo livre e a reconexão com o ambiente natural.

Viagem gratuita e estratégia internacional

O programa cobre despesas como passagens, hospedagem e alimentação. Em contrapartida, os participantes são incentivados a compartilhar suas experiências nas redes sociais.

Além de promover o turismo, a iniciativa funciona como uma estratégia de imagem internacional. Ao divulgar seu modo de vida, a Finlândia reforça sua reputação global como referência em qualidade de vida, educação e bem-estar.

O interesse crescente por esse tipo de proposta acompanha uma tendência global no turismo, que valoriza experiências transformadoras em vez de roteiros tradicionais.

Nesse cenário, o país nórdico oferece não apenas uma viagem, mas um modelo de vida baseado em equilíbrio, segurança e senso coletivo.

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