Eduardo Leite pede desculpas a Caiado após críticas por ser preterido no PSD

Declarações indicam aproximação, mas revelam divergências importantes

Folhapress - 09 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

CARLOS VILLELA

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) – O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), pediu desculpas ao pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, por não tê-lo apoiado prontamente quando o partido escolheu o goiano para a disputa ao Palácio do Planalto.

Os dois tiveram uma reunião breve em Porto Alegre na sede da Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul) na tarde desta terça-feira (9), o primeiro encontro entre ambos desde o anúncio do PSD.

“Estive hoje com o governador Caiado e aproveitei para, antes de mais nada, me desculpar pela indelicadeza não intencional de não tê-lo parabenizado pela indicação como pré-candidato do PSD”, disse Leite em comunicado nas redes sociais.

No encontro, o gaúcho apresentou uma carta a Caiado afirmando que deseja focar nas “tantas convergências” mas citou a anistia aos réus do 8 de Janeiro como um ponto divergente entre os dois.

“Compreendo que há, por parte do governador Caiado, a verdadeira intenção de buscar a pacificação do país ao tratar da questão envolvendo os atos de 8 de Janeiro. Esse é um objetivo que todos nós devemos compartilhar”, disse Leite no texto.

“Mas, sinceramente, não me parece que a pacificação nacional será alcançada com a inauguração de um governo tendo como um de seus primeiros atos a concessão de anistia ampla aos envolvidos nesses episódios. Uma medida dessa natureza, logo no início, tende a interromper o diálogo com uma parcela significativa da população, que não se sente representada por esse caminho.”

Também nas redes sociais, Leite disse que está pronto para ajudar Caiado “no que estiver ao meu alcance para que possamos oferecer uma alternativa viável e real contra a polarização”.

O partido de Gilberto Kassab chegou a ter três pré-candidatos à Presidência no começo do ano. A disputa afunilou entre o goiano e o gaúcho após o governador do Paraná, Ratinho Junior, até então o favorito da disputa, anunciar que ficaria no governo e não disputaria nem a Presidência nem o Senado.

Caiado foi o escolhido por Kassab para ser pré-candidato do PSD à Presidência, em detrimento de Eduardo Leite, que ensaiava se lançar como uma alternativa de centro ao PT e ao grupo de Jair Bolsonaro.

Após a escolha, Leite publicou um vídeo afirmando que respeitava a trajetória do correligionário, mas lamentava a decisão. Segundo ele, seu nome seria o único no partido na disputa capaz de romper com a polarização.

Leite e Caiado se encontrariam nesta manhã no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, mas a reunião foi adiada depois que Leite teve um voo cancelado por problemas no aeroporto de Congonhas (SP).

Em entrevista coletiva à noite no Fórum da Liberdade, onde foi debatedor junto com Romeu Zema (Novo) e Aldo Rebelo (DC), Caiado disse que o gaúcho estará em seu palanque no Rio Grande do Sul e espera contar com sua presença em Brasília caso seja eleito.

Leite decidiu permanecer no governo gaúcho e não disputará a eleição deste ano.

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