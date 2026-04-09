Não precisa mais sair de casa: governo libera emissão do novo RG pelo celular com entrega direta em casa
Não precisa mais sair de casa: governo libera emissão do novo RG pelo celular com entrega direta em casa
A possibilidade de emitir o novo RG totalmente pelo celular tem gerado dúvidas entre brasileiros. Apesar dos avanços na digitalização dos serviços públicos, a emissão do documento ainda não é completamente online.
Atualmente, o cidadão pode iniciar o processo pela internet, mas precisa comparecer presencialmente para concluir a solicitação.
O que já pode ser feito pelo celular
O novo modelo do Registro Geral, conhecido como Carteira de Identidade Nacional (CIN), já permite algumas etapas digitais.
Entre elas:
- pré-cadastro online
- envio de dados pessoais
- agendamento de atendimento
Além disso, após a emissão, o documento também pode ser acessado em versão digital.
Por que ainda é necessário ir presencialmente
Mesmo com a digitalização, o comparecimento físico ainda é obrigatório.
Isso acontece porque o processo exige:
- coleta de biometria
- captura de foto oficial
- validação de identidade
Assim, o atendimento presencial garante a segurança do documento.
Entrega em casa depende do estado
Em alguns estados, o cidadão pode solicitar a entrega do RG em casa.
No entanto, esse serviço não está disponível em todo o país.
Além disso, em muitos casos, há cobrança de taxa adicional.
Novo RG traz mudanças importantes
A Carteira de Identidade Nacional unifica o CPF como número único.
Além disso, o documento conta com:
- QR Code para validação
- padrão nacional
- maior segurança contra fraudes
Assim, o novo modelo substitui gradualmente o RG antigo.
Atenção aos boatos
Apesar das informações que circulam nas redes sociais, não é possível emitir o RG sem sair de casa.
Ou seja, o processo ainda exige presença física em algum momento.
Por isso, é importante verificar as regras no seu estado antes de iniciar o pedido.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!