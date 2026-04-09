Não precisa mais sair de casa: governo libera emissão do novo RG pelo celular com entrega direta em casa

Não precisa mais sair de casa: governo libera emissão do novo RG pelo celular com entrega direta em casa

Gabriel Yuri Souto - 09 de abril de 2026

(Foto: Sejusc/AM)

A possibilidade de emitir o novo RG totalmente pelo celular tem gerado dúvidas entre brasileiros. Apesar dos avanços na digitalização dos serviços públicos, a emissão do documento ainda não é completamente online.

Atualmente, o cidadão pode iniciar o processo pela internet, mas precisa comparecer presencialmente para concluir a solicitação.

O que já pode ser feito pelo celular

O novo modelo do Registro Geral, conhecido como Carteira de Identidade Nacional (CIN), já permite algumas etapas digitais.

Entre elas:

pré-cadastro online

envio de dados pessoais

agendamento de atendimento

Além disso, após a emissão, o documento também pode ser acessado em versão digital.

Por que ainda é necessário ir presencialmente

Mesmo com a digitalização, o comparecimento físico ainda é obrigatório.

Isso acontece porque o processo exige:

coleta de biometria

captura de foto oficial

validação de identidade

Assim, o atendimento presencial garante a segurança do documento.

Entrega em casa depende do estado

Em alguns estados, o cidadão pode solicitar a entrega do RG em casa.

No entanto, esse serviço não está disponível em todo o país.

Além disso, em muitos casos, há cobrança de taxa adicional.

Novo RG traz mudanças importantes

A Carteira de Identidade Nacional unifica o CPF como número único.

Além disso, o documento conta com:

QR Code para validação

padrão nacional

maior segurança contra fraudes

Assim, o novo modelo substitui gradualmente o RG antigo.

Atenção aos boatos

Apesar das informações que circulam nas redes sociais, não é possível emitir o RG sem sair de casa.

Ou seja, o processo ainda exige presença física em algum momento.

Por isso, é importante verificar as regras no seu estado antes de iniciar o pedido.

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