Garis são agredidos por lutadores de jiu-jitsu após se recusarem a pegar saco de lixo rasgado, em Goiânia

Cena registrada em bairro nobre da capital foi parar na delegacia

Natália Sezil - 14 de dezembro de 2025

Vídeo registrou confusão entre garis e lutadores de jiu-jitsu por conta de saco de lixo rasgado. (Foto: Reprodução)

O que deveria ter sido somente mais um sábado (14) de trabalho para dois garis de Goiânia, logo se tornou uma noite de ameaças e agressão. A cena foi registrada no Jardim América, considerado bairro nobre na capital.

Os dois profissionais de limpeza urbana, de 21 e 26 anos, recolhiam sacos de lixo em frente a uma academia de jiu-jitsu quando deixaram um para trás.

A justificativa era profissional: eles explicaram que a empresa tinha como prática rotineira não levar os sacos rasgados, pois o lixo poderia cair na rua e se espalhar, provocando mais sujeira.

Ao avistar a cena, um dos lutadores de jiu-jitsu, que bebia do lado de fora da academia, teria gritado que os trabalhadores eram obrigados a recolher aquele saco. Ao ouvir a explicação, o homem teria arremessado uma garrafa de cerveja contra o caminhão.

Em seguida, ele “partiu para cima” dos garis, junto com amigos. O grupo teria tirado as faixas esportivas da cintura e as usado para agredir as vítimas.

A cena foi registrada por um motociclista que passava pelo local. No vídeo, é possível ver os suspeitos ameaçando os profissionais de limpeza urbana. Eles gritam que eles “vão se arrepender”.

Após o ocorrido, a Polícia Militar (PM) foi acionada, e o caso foi formalmente registrado como lesão corporal dolosa. Às autoridades, as vítimas contaram que não reagiram às agressões porque os suspeitos eram lutadores e estavam em maior número.

Agora, a situação segue sob responsabilidade da Polícia Civil (PC), que deve apurar a dinâmica do ocorrido, identificar os supostos agressores e tomar as devidas providências.

TEM VÍDEO 🚔 Garis são agredidos por lutadores de jiu-jitsu após se recusarem a pegar saco de lixo rasgado, em Goiânia Leia: pic.twitter.com/fT1YsHv6ID — Portal 6 (@portal6noticias) December 14, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!