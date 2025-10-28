Filho de gari, goiano que conseguiu bolsa para estudar Medicina conquista o Brasil

Maicon Rainan busca inspirar outras pessoas a seguirem o mesmo caminho, mostrando que o sonho pode se tornar realidade

Natália Sezil - 28 de outubro de 2025

Maicon Rainan de Almeida ao lado do pai, José Francisco Conrado, e dos colegas de curso. (Foto: Luciano Magalhães e Reprodução/Redes Sociais)

O goianiense Maicon Rainan de Almeida, de 28 anos, que conquistou um sonho ao ser aprovado com bolsa integral em Medicina na Universidade Unigranrio, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, repercutiu nas redes sociais após compartilhar os sonhos de colegas negros na profissão.

Maicon é filho do gari José Francisco Conrado, de 48 anos, que comemorou a conquista junto ao jovem em março deste ano.

O pai foi, inclusive, catalisador no processo: passava as noites limpando as ruas da capital e, nesse percurso, encontrava diversos materiais que levava para casa e aproveitava – livros, chuteiras e brinquedos – contribuindo para os estudos do filho.

Agora no Rio de Janeiro, Maicon compartilha do sonho com amigos. Ao fazer o vídeo, ele questiona diversos colegas negros sobre as áreas em que pretendem atuar após a graduação.

O estudante explicou ao O Popular o objetivo: “inspirar o nosso povo, especialmente crianças, jovens negros e pessoas em situação de vulnerabilidade, a acreditarem que também podem chegar até aqui, que podem ocupar esse lugar”.

No registro, cerca de 15 pessoas são questionadas. Diversas especialidades aparecem: psiquiatria, ginecologia, cirurgia, endocrinologia, oncologia, pediatria e outras.

Um dos colegas chega a dar uma resposta ainda mais completa: “vou ser o melhor cardiologista que esse Brasil já viu”. Outra concorda: “quero ser médica da família e comunidade, a melhor que vocês vão ver em todo esse país”.

A ação feita por Maicon, por meio de um único vídeo, ressoa diretamente com a trajetória que o inspirou a seguir carreira na Medicina.

Ele explica: “quando criança, assisti a um filme chamado ‘Mãos Talentosas’, que conta a história de um menino preto e pobre que se torna médico. Aquilo me inspirou profundamente e despertou em mim o sonho de seguir o mesmo caminho”.

O estudante também destaca: “nosso propósito é chamar a atenção da faculdade para essa causa e ampliar o suporte aos colegas que mais precisam”.

