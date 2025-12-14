Truque das cozinheiras faz o feijão ficar pronto mais rápido na pressão e gastar menos gás

Com um passo simples antes do preparo, o feijão cozinha em menos tempo, fica mais macio e ajuda a economizar no gás de cozinha

Gabriel Yuri Souto - 14 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Captura de tela/Youtube)

O feijão está presente na rotina de milhões de brasileiros e faz parte do almoço diário em grande parte das casas. Apesar de simples, o preparo costuma levar tempo na panela de pressão, o que aumenta o consumo de gás e pesa no orçamento doméstico.

Com o gás cada vez mais caro, práticas antigas de cozinha voltaram a ganhar espaço. Entre elas está um truque das cozinheiras que atravessa gerações e continua sendo aplicado por quem cozinha todos os dias.

O segredo está em deixar o feijão de molho antes de cozinhar. Ao absorver água com antecedência, o grão amolece e passa a cozinhar mais rápido e de forma uniforme.

Basta lavar o feijão, cobrir com água e deixar descansar por algumas horas. Depois, a água deve ser descartada, e o feijão segue normalmente para a panela de pressão.

Esse cuidado simples reduz o tempo de cozimento quase pela metade.

Quando o feijão vai direto ao fogo, o preparo costuma levar até 40 minutos. Com o truque, o tempo cai para cerca de 15 a 20 minutos, o que resulta em menos gás gasto e grãos mais macios.

Além disso, o molho ajuda a diminuir gases e melhora a digestão.

Outro ponto importante é evitar sal ou ingredientes ácidos no início do preparo, pois eles endurecem o grão e atrasam o cozimento. O ideal é temperar apenas depois que o feijão estiver macio.

Após a panela pegar pressão, manter o fogo alto não acelera o cozimento. Reduzir a chama garante eficiência e economia.

