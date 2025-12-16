6 tipos de presentes que ninguém gosta de receber no Amigo Secreto de fim de ano

Há escolhas que transformam brincadeiras leves em momentos difíceis e constrangedores

Magno Oliver - 16 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / YouTube / Canal Momento da Criança)

O amigo secreto é uma tradição típica do fim de ano brasileiro, presente em empresas, famílias e grupos de amigos. A proposta é simples: trocar presentes de forma leve e divertida. Só que, na prática, a escolha errada pode gerar constrangimento, frustração e aquele sorriso forçado que todos reconhecem.

1. Produtos de higiene pessoal genéricos

Sabonetes, desodorantes e kits de banho muito básicos costumam transmitir falta de atenção com a pessoa que você saiu. Como gosto pessoal e sensibilidade variam, o presente pode soar impessoal ou até interpretado como indireta indesejada. Pega muito mal.

2. Roupas sem conhecer o estilo da pessoa

Peças de vestuário exigem conhecimento de tamanho, gosto e ocasião. Quando escolhidas no escuro, viram itens encostados no armário ou rapidamente trocados após a confraternização. Investigue o estilo de vestimenta da pessoa que você tirou.

3. Objetos de gosto extremamente pessoal

Perfumes fortes, livros de temas específicos ou itens decorativos excêntricos raramente agradam. O que faz sentido para quem compra pode não ter qualquer conexão com a personalidade do amigo secreto. Tenha muito cuidado com esse ponto.

4. Presentes reaproveitados ou claramente improvisados

Itens com aparência de “última hora” ou com sinais de reuso quebram a expectativa da troca na hora e geram constrangimento. A sensação de descuido pesa mais do que o valor financeiro do presente.

5. Brindes corporativos disfarçados de presente

Canecas, agendas e mochilas com logotipos de empresas remetem ao ambiente de trabalho, não à celebração. O efeito costuma ser anticlimático, principalmente em festas informais. Procure algo que seja mais a personalidade do amigo que você tirou.

6. Presentes que ignoram o contexto da brincadeira

Dar algo muito barato quando há valor mínimo definido, ou exageradamente caro quando o grupo combinou simplicidade, desequilibra a dinâmica e gera desconforto coletivo.

