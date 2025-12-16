Casal de brasileiros compra casa por 1 euro na Itália e se surpreende com o que encontram dentro

Imóvel adquirido em vilarejo da Sicília revelou potencial turístico, móveis originais e um projeto de reforma que une história e design

Isabella Valverde - 16 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O que parecia apenas mais uma história curiosa sobre imóveis vendidos por valores simbólicos na Itália acabou se transformando em um projeto de vida. Um casal de brasileiros decidiu apostar no famoso programa das casas de 1 euro e, ao abrir as portas do imóvel escolhido, descobriu muito mais do que paredes antigas: encontrou potencial, história e um futuro promissor no coração da Sicília.

A criadora de conteúdo Dinara Jane e o companheiro buscavam um lugar que oferecesse tranquilidade, boa localização e possibilidades reais de transformação.

A escolha recaiu sobre Campofranco, um pequeno município siciliano com cerca de dois mil habitantes, cercado por atrações turísticas de peso. A cidade está a poucos quilômetros das praias de falésias brancas e relativamente próxima do Vale dos Templos, um dos patrimônios históricos mais importantes da Itália.

Além do cenário privilegiado, o casal se encantou com a estrutura da cidade. Praças recentemente revitalizadas, fácil acesso por trem e uma comunidade receptiva fizeram a decisão parecer ainda mais acertada. Segundo Dinara, a compra foi tão bem recebida que até o prefeito comemorou a chegada dos novos moradores.

A casa adquirida fica afastada de vizinhos imediatos, um detalhe que pesou na escolha. O tamanho enxuto do imóvel também agradou, facilitando uma reforma mais controlada e estratégica. No futuro, o plano é transformar o espaço em uma pequena hospedagem, aproveitando o fluxo turístico da região. Como curiosidade extra, a poucos quarteirões do local funciona a fábrica responsável pelas cerâmicas da grife Dolce & Gabbana.

Ao mostrar o interior da residência em um vídeo que já ultrapassou 350 mil visualizações, Dinara revelou um cenário que mistura desgaste e charme. O imóvel ainda guarda móveis antigos, piso original e uma infraestrutura que exige modernização completa, especialmente nas áreas elétrica e hidráulica.

A proposta do projeto é equilibrar passado e presente. Paredes serão abertas para integrar os ambientes, enquanto o banheiro passará por uma renovação cuidadosa, mantendo elementos originais como azulejos, pia e detalhes em gesso. Peças antigas, como a penteadeira e o roupeiro, não serão descartadas: a ideia é restaurá-las e incorporá-las ao novo conceito do espaço.

Mais do que uma simples reforma, o casal quer transformar a casa em uma vitrine de estilo, preservando sua identidade histórica, mas com acabamento digno de um “showroom”. Todo o processo será documentado e compartilhado nas redes sociais, acompanhando cada etapa da transformação desse improvável achado italiano.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Dinara Jane (@dinarajane)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!