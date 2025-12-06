Na cidade mais impressionante do mundo é comum ver prédios flutuando sobre o rio e trens passando em meio a edifícios residenciais

Município chinês desafia a lógica urbana e impressiona com suas belezas e cenários de filme futurista

Isabella Valverde - 06 de dezembro de 2025

(Foto: Pexels/Lian Rodriguez)

Localizada no sudoeste da China e considerada um dos maiores municípios do mundo, Chongqing impressiona até os viajantes mais experientes.

Construída em uma região extremamente montanhosa e cortada por grandes rios, a cidade se desenvolveu de forma vertical, criando um visual urbano que parece desafiar as leis da física.

Por isso, é comum que visitantes digam que Chongqing parece “uma cidade flutuante”, com rodovias suspensas, arranha-céus erguendo-se sobre penhascos e prédios que parecem nascer diretamente das margens do rio Yangtzé.

Prédios que parecem flutuar sobre o rio

Uma das imagens mais famosas de Chongqing são os edifícios localizados tão próximos aos rios Yangtzé e Jialing que parecem estar suspensos sobre a água.

Isso acontece porque boa parte da cidade foi construída sobre encostas íngremes, exigindo o uso de pilastras elevadas e estruturas reforçadas.

Esses prédios elevados, aliados à neblina constante que cobre a região, criam a ilusão de construções flutuando — uma das marcas registradas do município.

O metrô que atravessa prédios residenciais

Chongqing também ficou mundialmente famosa pelo trem que passa literalmente pelo interior de um edifício residencial no bairro de Liziba.

Em vez de demolir construções ou alterar o traçado urbano, a cidade optou por integrar a linha férrea ao prédio, criando uma estação dentro do próprio edifício.

O resultado virou atração turística: milhares de visitantes vão até o local apenas para ver o trem surgindo no meio das paredes e atravessando o prédio como se fizesse parte de um cenário futurista.

Uma cidade construída em múltiplos níveis

Por causa de sua geografia desafiadora, Chongqing desenvolveu um sistema urbano único, com ruas, pontes e passarelas distribuídas em vários níveis de altura.

Não é raro que mapas indiquem um endereço sem especificar em qual “andar da cidade” ele se encontra — algo que surpreende até os moradores de outras partes da China.

Essa complexidade vertical fez com que Chongqing fosse apelidada de “a cidade tridimensional”, já que prédios, túneis, vias expressas e estações convivem em diferentes camadas.

Um centro urbano que mistura modernidade e tradição

Mesmo com seu aspecto futurista, Chongqing preserva bairros históricos, mercados tradicionais e templos antigos. Entre os pontos mais conhecidos estão:

– O distrito comercial de Jiefangbei;

– O vilarejo histórico Hongya Cave, famoso por suas estruturas iluminadas à noite;

– A icônica ponte Chaotianmen;

– Cruzeiros pelo rio Yangtzé.

Outro destaque é a culinária local, considerada uma das mais picantes da China, especialmente o tradicional hot pot de Chongqing, que atrai turistas do mundo todo.

Por que Chongqing é chamada de “a cidade mais impressionante do mundo”?

A combinação de geografia extrema, engenharia ousada e crescimento urbano acelerado transformou Chongqing em um verdadeiro fenômeno arquitetônico. Para muitos viajantes, ela oferece uma experiência única, misturando:

– Arranha-céus colossais;

– Infraestrutura de múltiplos níveis;

– Pontes impressionantes;

– Paisagens montanhosas;

– Elementos culturais milenares.

É uma cidade que parece saída de um filme de ficção científica, mas que existe — vibrante, grandiosa e em constante transformação.

Veja mais sobre essa cidade impressionante:

