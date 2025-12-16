Governo de Goiás divulga calendário de pagamento do IPVA 2026

Cronograma mantém o modelo de vencimentos fixos e ainda oferce descontos de até 8%

Samuel Leão - 16 de dezembro de 2025

(Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Economia, divulgou nesta terça-feira (16) o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026, ofertando descontos de até 08% aos motoristas.

O cronograma mantém o modelo de vencimentos fixos e traz como principal novidade a possibilidade de parcelamento da Taxa de Licenciamento Anual do Veículo (CRLV-e) junto com o imposto.

O modelo de 2025 foi repetido, com os vencimentos fixados sempre no dia 15 de cada mês, exceto quando a data coincidir com fim de semana ou feriado. Essa manutenção visa facilitar o planejamento financeiro e a organização dos contribuintes ao longo do ano.

Os motoristas que optarem pelo pagamento à vista em parcela única no dia 15 de janeiro terão direito a um desconto de 8%.

Para quem preferir o parcelamento, a primeira parcela também vence nesta mesma data, independentemente do final da placa do veículo.

O calendário de 2026 preserva a opção de pagamento em parcela única sem desconto no segundo semestre.

Para veículos com placas de finais 1 e 2, o vencimento é em 15 de setembro, enquanto para os finais 3 a 0, o prazo final é 15 de outubro.

Com isso, o parcelamento pode chegar a nove vezes para finais 1 e 2, e a dez vezes para os demais finais de placa.

A grande novidade para 2026 é a inclusão da Taxa de Licenciamento Anual do Veículo (CRLV-e) no parcelamento, que poderá ser dividida em até dez vezes junto com o IPVA, conforme lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).

A Secretaria da Economia informou ainda que o reajuste médio da tabela Fipe para o próximo ano será de 2,7%, com base em pesquisa de preços no mercado goiano.

