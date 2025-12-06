IPVA 2026: saiba como consultar o valor que o seu carro vai pagar no próximo ano
Estados começam a preparar a nova tabela e motoristas já podem se organizar para evitar surpresas no orçamento
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma das despesas mais importantes do início de ano e costuma pesar no orçamento de milhões de motoristas.
Consultar o valor de 2026 com antecedência ajuda a planejar as finanças, escolher entre pagamento à vista ou parcelado e evitar imprevistos durante o licenciamento do veículo.
Como o IPVA é calculado
O imposto incide anualmente sobre carros, motos, caminhões, ônibus e outros veículos registrados nos estados. O valor a ser pago depende de dois fatores definidos pelas administrações estaduais.
1. Valor venal
É o preço de mercado do veículo, calculado com base na Tabela Fipe do ano anterior. Quanto maior a valorização do modelo, maior será o valor venal e, consequentemente, o imposto.
2. Alíquota estadual
Cada estado define a porcentagem aplicada sobre o valor venal. As alíquotas variam entre 1% e 6%, conforme o tipo de veículo.
Como consultar o valor do IPVA 2026
A consulta exige apenas o RENAVAM e a placa do veículo. Os valores são liberados após a divulgação da nova tabela pelos estados, geralmente no fim de 2025. Os canais mais comuns são:
- Site da Secretaria de Fazenda (Sefaz)
- Site do Detran
- Aplicativo do governo estadual
- Internet banking e apps de bancos parceiros
Como pagar o IPVA 2026
Depois de gerar a guia, o pagamento pode ser realizado por:
- Aplicativos de bancos
- Internet banking
- Caixas eletrônicos
- Casas lotéricas
- Plataformas integradas do Detran, quando disponíveis
Pagamento à vista ou parcelado
O calendário costuma seguir o final da placa e é divulgado no fim do ano anterior. As opções são:
1. Cota única com desconto
Forma mais econômica, pois reduz o valor para quem paga tudo de uma vez.
2. Parcelamento
Geralmente dividido de 3 a 5 parcelas mensais, sem desconto.
Como se organizar para o início do ano
O começo do ano inclui várias despesas, como IPTU, seguros e matrículas escolares. Para evitar aperto financeiro:
Poupe ao longo do ano para pagar o IPVA à vista
Siga o calendário oficial para não perder prazos
Evite atrasos, que geram juros, multas e risco de Dívida Ativa
Além disso, sem o pagamento do imposto, o licenciamento não é liberado, e circular com documento vencido pode resultar em multa e apreensão do veículo.
