Mulher é detida pela PM após matar o próprio irmão em Rio Verde
Vítima alegou que estaria agindo em legítima defesa e também apresentou ferimentos pelo corpo
Uma mulher, de 38 anos, foi conduzida para a delegacia após matar o próprio irmão, de 35 anos, devido a um desentendimento entre os dois. O caso aconteceu em Rio Verde, na madrugada desta terça-feira (16).
Ela teria sido impedida de deixar a casa por ele, em um contexto de discussão, e então iniciou uma luta corporal, pegando uma faca e um facão. Ela teria sofrido ferimentos nas pernas e braços, resultante de uma queda, e então partiu para cima do irmão.
Dessa forma, ela conseguiu atingir golpes com as armas brancas contra a vítima, na região do pescoço.
Pela gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e teve o óbito confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no local.
Na sequência, a Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu à cena do crime, registrando o ocorrido e encaminhando-a até uma delegacia de Rio Verde, para os devidos procedimentos legais.
A mulher apresentou os ferimentos sofridos e ainda apontou que o irmão estaria embriagado na hora do ocorrido. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).
