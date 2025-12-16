Mulher é detida pela PM após matar o próprio irmão em Rio Verde

Vítima alegou que estaria agindo em legítima defesa e também apresentou ferimentos pelo corpo

Samuel Leão - 16 de dezembro de 2025

Faca e facão foram encontradas ainda com ela, que também apresentou os ferimentos que teria sofrido. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 38 anos, foi conduzida para a delegacia após matar o próprio irmão, de 35 anos, devido a um desentendimento entre os dois. O caso aconteceu em Rio Verde, na madrugada desta terça-feira (16).

Ela teria sido impedida de deixar a casa por ele, em um contexto de discussão, e então iniciou uma luta corporal, pegando uma faca e um facão. Ela teria sofrido ferimentos nas pernas e braços, resultante de uma queda, e então partiu para cima do irmão.

Dessa forma, ela conseguiu atingir golpes com as armas brancas contra a vítima, na região do pescoço.

Pela gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e teve o óbito confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no local.

Na sequência, a Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu à cena do crime, registrando o ocorrido e encaminhando-a até uma delegacia de Rio Verde, para os devidos procedimentos legais.

A mulher apresentou os ferimentos sofridos e ainda apontou que o irmão estaria embriagado na hora do ocorrido. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!