Nova CNH: Detran elimina regra de prazo de validade para quem vai tirar a primeira habilitação

Mudança acaba com limite de 12 meses e permite que candidato conclua o processo no próprio ritmo

Gabriel Yuri Souto - 17 de dezembro de 2025

Quem pretende tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ganhou mais fôlego. Uma nova regra aprovada pelo sistema nacional de trânsito elimina o prazo máximo de validade do processo de habilitação, que antes era de 12 meses.

Na prática, isso significa que o candidato não perde mais tudo o que já fez caso não consiga concluir as etapas dentro de um ano, como acontecia até agora.

Como funcionava antes da mudança

Até então, quem iniciava o processo de habilitação tinha exatamente 12 meses para cumprir todas as etapas obrigatórias, incluindo curso teórico, exames, aulas práticas e provas. Se o prazo vencesse, o processo era cancelado e o candidato precisava recomeçar do zero, pagando novas taxas.

Isso afetava principalmente quem enfrentava dificuldades financeiras, problemas de saúde, mudanças de cidade ou falta de tempo.

O que muda com a nova regra

Com a eliminação do prazo, o processo de primeira habilitação deixa de ter data de vencimento automática. O candidato poderá avançar nas etapas conforme sua disponibilidade, sem o risco de perder exames, cursos ou provas já realizados.

O processo só será encerrado quando o candidato:

Concluir todas as etapas e obter a CNH;

Desistir formalmente;

Situações excepcionais previstas em lei.

Por que o Detran decidiu acabar com o prazo

A mudança faz parte de um pacote de modernização da CNH e tem como objetivo reduzir burocracia, evitar desperdício de dinheiro e ampliar o acesso à habilitação. A ideia é permitir que o candidato não seja penalizado por imprevistos da vida.

Além disso, o novo modelo acompanha a digitalização do processo, que agora fica registrado em sistema nacional, permitindo retomada das etapas mesmo após longos intervalos.

Outras mudanças que acompanham a nova CNH

O fim do prazo de validade não veio sozinho. O novo modelo de habilitação também prevê:

Curso teórico digital e gratuito;

Possibilidade de estudar fora da autoescola tradicional;

Flexibilização das aulas práticas;

Acompanhamento do processo por aplicativo oficial.

Essas medidas buscam tornar a CNH mais acessível, especialmente para quem não conseguia arcar com todos os custos de uma vez.

Há riscos ou críticas à mudança?

Especialistas alertam que intervalos muito longos entre as etapas podem exigir atenção extra, principalmente na parte prática. Por isso, exames médicos, psicológicos e provas continuam seguindo critérios de validade próprios, definidos pelos órgãos de trânsito.

Ou seja, embora o processo não expire mais automaticamente, o candidato pode precisar refazer algumas etapas caso o intervalo seja muito grande.

Quando a nova regra começa a valer

O Conselho Nacional de Trânsito já aprovou a mudança, que passa a ser aplicada conforme o cronograma definido pelos Detrans estaduais.

Quem já iniciou o processo deve consultar o Detran do seu estado para saber como será feita a transição.

Para o futuro motorista, a principal diferença é clara: não é mais preciso correr contra o relógio. O processo se torna mais flexível, menos punitivo e mais compatível com a realidade de quem trabalha, estuda ou enfrenta imprevistos.

