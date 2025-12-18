Conheça a cidade goiana que já teve nome de país, lenda e até time de futebol

História foi marcada por vai-e-vem na escolha da nomenclatura, mas acabou retornando às origens

Natália Sezil - 18 de dezembro de 2025

Vista aérea de Palmeiras de Goiás. (Foto: Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás)

Escolher um nome para alguém parece uma decisão definitiva. Afinal, se uma pessoa recebe um nome ao nascer, pode até optar por mudá-lo alguns anos depois, mas a primeira palavra usada para defini-la ainda fica marcada.

Mesmo assim, algumas cidades podem passar por várias nomenclaturas antes de chegar àquela que vai durar mais tempo. É o caso de Palmeiras de Goiás, município situado no Centro do estado que já percorreu uma longa trajetória antes de ser conhecido assim.

Quando as terras começaram a ser ocupadas, em 1800, foram primeiro chamadas de Sítio das Palmeiras. Os milhares de coqueiros existentes na região ditaram a escolha.

A partir daí, a história passou por alguns encalços. Segundo a Administração Municipal, 800 alqueires foram doados a uma família e foi feita a promessa de que uma igreja seria construída ali.

Quando decidiu-se por mudar a sede do templo religioso, dedicado a São Sebastião, o nome também mudou. Instalando-se onde antes morava o garimpeiro Jonas Alemão, o povoado passou a ser conhecido como São Sebastião do Alemão.

A nomenclatura persistiu quando o local ganhou a condição de vila, em 1892, e mesmo quando se tornou cidade, em 1905. Mudou em 1917, voltando a ser Palmeiras – mas isso também não resistiu.

Em 1943, Palmeiras passou a se chamar Mataúna. A referência seria à lenda de Janjão, conhecido como o “herói de Mataúna”. Voltaria ao nome anterior em 1947, ganhando “de Goiás”, para diferenciar-se de outras localidades brasileiras.

Atualmente, a cidade que leva (coincidentemente) o nome de um time brasileiro de futebol abriga 34.375 pessoas. Aos curiosos, a população caberia inteiramente no Allianz Parque, estádio oficial do Palmeiras, em São Paulo. A capacidade é de 43.713 ocupantes.

