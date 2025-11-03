Conheça a cidade goiana nomeada em memória a uma lenda e onde todas as ruas têm nomes de pássaros

Basta andar pelas avenidas para perceber o fato curioso, refletido no nome e em cada passo que se dá

Natália Sezil - 03 de novembro de 2025

Vista aérea de Uirapuru. (Foto: Prefeitura de Uirapuru)

Pode ser o nome de um pássaro de canto melodioso, de um mito do folclore brasileiro ou simplesmente o nome de uma cidade goiana curiosa. “Uirapuru” tem muitos significados.

Situado no Noroeste de Goiás, o município abriga 2.798 habitantes. A nomenclatura escolhida tem origem no tupi-guarani: quer dizer “pássaro enfeitado”.

A lenda do Uirapuru fala sobre um amor proibido. Conta a história que um indígena se apaixonou por uma mulher da mesma tribo, mas, sem poder ficar com ela, pediu ao deus Tupã que fosse transformado em ave. Pelo resto da vida, o canto dele pôde ser ouvido pela amada e pela floresta.

Além do nome da cidade, a homenagem ao mito vai mais longe e chega aos momentos do cotidiano. Basta andar na rua para perceber algo curioso: quem tenta se orientar em Uirapuru logo se depara com tipos variados de aves.

De emas a urubus e de papagaios a curicacas, quem passeia por ali precisa saber onde cada pássaro “vive” para conseguir chegar a determinado lugar.

É que as ruas e avenidas levam esses nomes: Av. Garça, Rua Gavião Penacho… até a praça é chamada de Praça da Gaivota. Mais um detalhe à história que começou em 1968, mas que só virou cidade em 1992.

Entre os destaques do município, surge também a Escola Família Agrícola de Uirapuru (EFAU). Baseada na Pedagogia da Alternância, a instituição oferece o curso técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio, fortalecendo o caráter agropecuarista da cidade.

Desmembrado de Crixás e localizado a 360 km de Goiânia, o município parece uma volta aos antigos costumes, um convite aos nomes da fauna e uma oferta de novos aprendizados.

