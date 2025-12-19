Correios estudam modelo europeu para bancar entregas e reduzir prejuízo bilionário

Proposta prevê fundo financiado por empresas privadas de logística para custear entregas em todo o país e aliviar rombo da estatal

Gabriel Yuri Souto - 19 de dezembro de 2025

Obrigados a atender todos os municípios do país, os Correios buscam novo modelo para financiar entregas e reduzir prejuízos (Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Os Correios avaliam a adoção de um modelo europeu de financiamento para manter a entrega de encomendas em todos os municípios brasileiros. A proposta surge como alternativa para reduzir o prejuízo bilionário da estatal, que hoje enfrenta dificuldades para bancar sozinha a obrigação de atender todo o território nacional.

Atualmente, a empresa é a única obrigada por lei a operar em todos os 5.568 municípios do Brasil. No entanto, essa capilaridade tem custo alto e pesa diretamente no caixa. Por isso, o debate ganhou força dentro do governo e entre especialistas do setor.

Universalização tem custo elevado

Manter o serviço de entrega em todo o país custa cerca de R$ 5 bilhões por ano aos Correios. No passado, esse valor era compensado pelo monopólio da entrega de cartas e boletos. Entretanto, com a queda desse tipo de serviço, a estatal ficou apenas com o ônus.

Enquanto isso, o mercado mudou. O comércio eletrônico cresceu, empresas privadas ampliaram a atuação e passaram a disputar as entregas mais lucrativas. Assim, regiões remotas e deficitárias continuam sob responsabilidade exclusiva dos Correios.

Como funciona o modelo europeu

Na Europa, vários países adotaram um sistema diferente. Nesse modelo, as empresas privadas de logística contribuem para um fundo específico, usado para financiar a universalização do serviço postal. Dessa forma, quem se beneficia da infraestrutura nacional também ajuda a custear as áreas menos rentáveis.

Segundo especialistas, esse tipo de fundo evita que apenas uma empresa arque com o custo social da operação. Além disso, cria um ambiente mais equilibrado entre estatais e companhias privadas.

Ideia já existe em outros setores no Brasil

Embora seja novidade no setor postal, o modelo não é estranho ao Brasil. Áreas como telecomunicações e energia elétrica já contam com fundos semelhantes, voltados à universalização dos serviços.

Nesse sentido, defensores da proposta avaliam que a adaptação para os Correios seria viável. Ainda assim, a medida exigiria mudanças legais e amplo debate com o setor privado.

Plano de recuperação e empréstimo bilionário

Paralelamente, os Correios colocaram em prática um plano de recuperação financeira, dividido em etapas. Entre as ações estão cortes de custos, revisão de contratos e modernização da operação.

Além disso, a estatal recebeu aval do Tesouro Nacional para um empréstimo de R$ 12 bilhões, o que deve reduzir despesas com juros e garantir fôlego no curto prazo. Mesmo assim, técnicos avaliam que a solução estrutural passa pela redefinição do modelo de financiamento da universalização.

Debate deve avançar nos próximos anos

O governo descarta a privatização dos Correios, mas reconhece a necessidade de ajustes. Por isso, a discussão sobre o modelo europeu deve ganhar espaço nos próximos anos, especialmente dentro da equipe econômica.

Se adotada, a proposta pode representar uma mudança profunda no setor de entregas. Ao mesmo tempo, pode aliviar o caixa da estatal e garantir a continuidade do serviço em todo o país.

