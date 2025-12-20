6 erros que diminuem as chances de ganhar na Mega da Virada, segundo especialistas

Entender o que evitar é tão importante quanto escolher os números

Pedro Ribeiro - 20 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A Mega da Virada atrai milhões de apostadores todos os anos, mas nem todo mundo percebe que alguns hábitos comuns acabam reduzindo as chances de sucesso.

Embora o sorteio seja baseado na sorte, especialistas em estatística e comportamento financeiro alertam que certos erros se repetem entre os jogadores e podem prejudicar a experiência.

Por isso, entender o que evitar é tão importante quanto escolher os números.

1. Apostar sempre com pressa

Muita gente deixa para apostar na Mega da Virada nos últimos minutos.

Com isso, escolhe números sem pensar e corre o risco de cometer erros simples.

Além disso, filas longas aumentam o estresse. Apostar com antecedência ajuda a revisar o jogo com calma.

2. Marcar apenas números óbvios

Sequências como 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou dezenas concentradas em uma mesma linha do volante são muito populares.

Caso sejam sorteadas, o prêmio tende a ser dividido entre muitas pessoas.

Por isso, evitar padrões previsíveis pode fazer diferença no valor final recebido.

3. Ignorar os bolões

Apostar sozinho nem sempre é a melhor estratégia. Ao ignorar os bolões, muitos jogadores deixam de participar de apostas com mais números.

Com os bolões oficiais, é possível ampliar as combinações sem gastar tanto, mesmo que o prêmio seja dividido.

4. Gastar mais do que pode

Um erro comum na Mega da Virada é apostar valores acima do orçamento.

Especialistas reforçam que a loteria deve ser vista como entretenimento.

Definir um limite evita frustrações e problemas financeiros depois do sorteio.

5. Acreditar em fórmulas milagrosas

Não existe método infalível para ganhar na Mega da Virada. Planilhas “secretas”, números quentes ou previsões garantidas não aumentam as chances reais.

Confiar nesse tipo de promessa pode levar a decisões impulsivas e pouco racionais.

6. Não conferir o jogo com atenção

Por fim, muitos apostadores esquecem de conferir os números após o sorteio ou até perdem o comprovante.

Esse descuido pode custar caro. Conferir com calma e guardar o bilhete em local seguro é essencial.

Apostar melhor é evitar erros básicos

A Mega da Virada continua sendo um jogo de sorte, e nenhum erro elimina totalmente a chance de ganhar.

Ainda assim, evitar esses deslizes ajuda a participar de forma mais consciente e tranquila.

No fim das contas, jogar com responsabilidade torna a experiência mais leve e positiva.

