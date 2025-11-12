6 técnicas para aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada (você deve se preparar)

Embora não exista fórmula mágica, conhecer algumas técnicas pode fazer diferença e tornar o jogo mais inteligente

Pedro Ribeiro - 12 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A Mega da Virada é o sorteio mais esperado do ano e, sem dúvida, o que mais desperta a imaginação dos brasileiros.

Afinal, quem nunca sonhou em começar o ano milionário?

Mas enquanto muitos apostam apenas na sorte, outros preferem se preparar e adotar estratégias que podem aumentar as chances de ganhar.

Embora não exista fórmula mágica, conhecer algumas técnicas pode fazer diferença e tornar o jogo mais inteligente.

6 técnicas para aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada (você deve se preparar)

1. Aposte com estratégia, não com impulso

Um dos erros mais comuns na Mega da Virada é escolher números aleatoriamente, sem qualquer critério.

Muitos especialistas em probabilidade sugerem evitar sequências óbvias, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou combinações que formam figuras no volante.

Aposte de forma equilibrada, misturando números altos e baixos, pares e ímpares.

Isso aumenta a variedade e reduz o risco de dividir o prêmio com muitos ganhadores.

2. Participe de bolões organizados

Os bolões continuam sendo uma das maneiras mais eficazes de melhorar as chances de vitória na Mega da Virada.

Isso porque, ao participar de um grupo, você aposta em mais combinações de números sem precisar gastar tanto individualmente.

A dica é se juntar a grupos de confiança e guardar os comprovantes de participação.

3. Evite números populares

Muitos apostadores escolhem datas especiais, como aniversários ou feriados, o que limita os números até 31.

Isso significa que, se o prêmio sair com dezenas mais altas, quem só aposta em dias do mês já começa em desvantagem.

Tente fugir dessa lógica e varie suas escolhas.

4. Aposte antecipadamente

Muita gente deixa para apostar na última hora e acaba enfrentando filas ou até perdendo o prazo.

Fazer sua aposta com antecedência permite planejar melhor e participar de mais jogos.

Além disso, em alguns pontos de venda, as cotas de bolões se esgotam rápido.

5. Analise resultados anteriores

Embora o sorteio da Mega da Virada seja totalmente aleatório, observar padrões de anos anteriores pode servir de inspiração.

Algumas dezenas aparecem com mais frequência, outras quase nunca.

Não é uma regra, mas muitos apostadores usam esse tipo de análise como referência.

6. Cuide da aposta e evite erros simples

Por incrível que pareça, várias pessoas já perderam prêmios por descuido.

Guarde bem o comprovante, confira as dezenas sorteadas e, se possível, registre a aposta também no aplicativo oficial da Caixa.

Isso evita problemas caso o bilhete físico seja perdido ou danificado.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!