De segurança a tendências musicais, influenciador paulista viraliza ao listar curiosidades de Goiás

Natália Sezil - 20 de dezembro de 2025

Um influenciador paulista viralizou ao listar curiosidades de Goiás. De segurança a tendências musicais, ele destacou cinco características do estado com que os moradores parecem ter concordado.

Conhecido como Faabious (@faabious), ele optou por começar o vídeo, que acumulou mais de 44 mil curtidas e 1.500 comentários, com um gosto tão comum que quase vira rotina, especialmente entre os goianienses: o eletrofunk.

“Em São Paulo tem funk, mas em Goiás tem o chamado eletrofunk, que eu não conhecia”, diz. “É um hit”. O influenciador usa como exemplos os sons automotivos.

A segunda curiosidade escolhida é sobre o hábito de fumar. Para o paulista, os goianos têm uma preferência que não é o cigarro comum: é o paiero – os cigarros de palha.

O terceiro ponto destacado é linguístico. “O ‘uai’ é de Minas ou é de Goiás?”, questiona. Ele aponta que “todo mundo fala uai”, mas explica a disputa constante entre quem seria o verdadeiro “dono” da expressão.

No quarto destaque, o influenciador faz uma comparação direta com São Paulo. Ele menciona a Região da 44, chamando-a de “o Brás de Goiás”. Dizendo que há muitas roupas baratas, o paulista conta não ter visitado o local porque “ia gastar todo o meu dinheiro”.

Por fim, Faabious menciona que Goiânia é uma cidade segura. Ele diz ter sido avisado pelos amigos: “Se roubar, a polícia ‘dá um cacete’.”

