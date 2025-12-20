De segurança a tendências musicais, influenciador paulista viraliza ao listar curiosidades de Goiás

Apesar de comentários falarem sobre vários pontos do vídeo, um único aspecto foi responsável por capturar a maior parte da atenção

Natália Sezil Natália Sezil -
Influenciador paulista, Faabious listou curiosidades de Goiás.
Influenciador paulista, Faabious listou curiosidades de Goiás. (Foto: Reprodução_

Um influenciador paulista viralizou ao listar curiosidades de Goiás. De segurança a tendências musicais, ele destacou cinco características do estado com que os moradores parecem ter concordado.

Conhecido como Faabious (@faabious), ele optou por começar o vídeo, que acumulou mais de 44 mil curtidas e 1.500 comentários, com um gosto tão comum que quase vira rotina, especialmente entre os goianienses: o eletrofunk.

“Em São Paulo tem funk, mas em Goiás tem o chamado eletrofunk, que eu não conhecia”, diz. “É um hit”. O influenciador usa como exemplos os sons automotivos.

Leia também

A segunda curiosidade escolhida é sobre o hábito de fumar. Para o paulista, os goianos têm uma preferência que não é o cigarro comum: é o paiero – os cigarros de palha.

O terceiro ponto destacado é linguístico. “O ‘uai’ é de Minas ou é de Goiás?”, questiona. Ele aponta que “todo mundo fala uai”, mas explica a disputa constante entre quem seria o verdadeiro “dono” da expressão.

No quarto destaque, o influenciador faz uma comparação direta com São Paulo. Ele menciona a Região da 44, chamando-a de “o Brás de Goiás”. Dizendo que há muitas roupas baratas, o paulista conta não ter visitado o local porque “ia gastar todo o meu dinheiro”.

Por fim, Faabious menciona que Goiânia é uma cidade segura. Ele diz ter sido avisado pelos amigos: “Se roubar, a polícia ‘dá um cacete’.”

@faabious CURIOSIDADES SOBRE #GOIAS ♬ som original – faabious

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias