Ir muitas vezes ao banheiro à noite pode ser sinal de alerta?

Acordar várias vezes durante a madrugada para urinar pode indicar desde hábitos inadequados até problemas de saúde que merecem atenção

Isabella Valverde - 20 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Freepik)

Levantar uma ou mais vezes durante a noite para ir ao banheiro é algo comum para muitas pessoas. No entanto, quando isso se torna frequente, pode acender um sinal de alerta para a saúde.

O hábito, conhecido como nictúria, pode estar relacionado a fatores simples, mas também a condições médicas que exigem acompanhamento.

De acordo com especialistas, acordar duas ou mais vezes por noite para urinar já pode ser considerado fora do padrão, principalmente quando o comportamento passa a interferir na qualidade do sono e no bem-estar durante o dia.

Entre as causas mais comuns estão o consumo excessivo de líquidos antes de dormir, especialmente bebidas com cafeína ou álcool, que estimulam a produção de urina. No entanto, quando o problema persiste mesmo com mudanças de hábito, é importante investigar.

A nictúria pode estar associada a infecções urinárias, diabetes, problemas na próstata, alterações hormonais, insuficiência cardíaca e até distúrbios do sono, como a apneia. Em idosos, o sintoma é ainda mais frequente e pode aumentar o risco de quedas durante a madrugada.

Além disso, o hábito constante de interromper o sono pode gerar cansaço excessivo, dificuldade de concentração, irritabilidade e queda no rendimento no trabalho ou nos estudos.

Médicos alertam que a melhor forma de prevenção é observar o próprio corpo. Reduzir a ingestão de líquidos à noite, evitar estimulantes antes de dormir e manter hábitos saudáveis são medidas importantes. Caso o problema persista, a recomendação é procurar um profissional de saúde para avaliação e exames específicos.

Ignorar o sintoma pode atrasar o diagnóstico de doenças silenciosas. Por isso, ir muitas vezes ao banheiro à noite não deve ser visto apenas como um incômodo, mas como um possível aviso do organismo de que algo não vai bem.

