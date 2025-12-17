Hábito bastante comum entre brasileiros é contraindicado por especialistas e você deve ficar atento

Prática simples do dia a dia pode causar queimaduras graves se feita sem cuidados básicos

Isabella Valverde - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Freepik)

Aquecer água ou leite no micro-ondas parece inofensivo, rápido e prático — exatamente por isso virou rotina em milhões de casas brasileiras. No entanto, especialistas alertam que esse costume esconde um risco pouco conhecido e potencialmente perigoso: a chamada ebulição explosiva, que pode causar queimaduras graves e acidentes domésticos.

Diferente do fogão, onde o líquido ferve de forma gradual e visível, o micro-ondas aquece por meio de ondas eletromagnéticas que agitam as moléculas de maneira desigual. O resultado é um líquido que pode ultrapassar o ponto de ebulição sem apresentar bolhas ou qualquer sinal aparente de fervura. À primeira vista, tudo parece normal — até que a xícara é retirada do aparelho.

O perigo surge justamente nesse momento. Ao mexer a água ou o leite, ou até mesmo ao movimentar o recipiente, ocorre uma liberação repentina de energia acumulada. O líquido entra em ebulição instantânea e violenta, podendo transbordar ou “explodir” para fora do copo, lançando respingos extremamente quentes.

Esse tipo de acidente é mais comum do que se imagina e representa um risco elevado, principalmente para crianças, idosos e pessoas que aquecem pequenas quantidades para preparar café, chá ou mamadeira. Além das queimaduras na pele, há também a possibilidade de danos ao próprio micro-ondas caso o líquido atinja partes internas do equipamento.

Segundo especialistas em segurança alimentar, o problema está na ausência de pontos naturais de ebulição dentro do líquido. Como não há bolhas se formando gradualmente, o calor se acumula silenciosamente até encontrar qualquer estímulo externo para se liberar de forma abrupta.

Apesar do alerta, isso não significa que o micro-ondas deva ser evitado a todo custo. Com alguns cuidados simples, é possível reduzir significativamente os riscos. Inserir um elemento sólido no recipiente, como uma colher não metálica ou um pouco de açúcar, ajuda a criar pontos de ebulição controlada. Utilizar recipientes adequados, próprios para micro-ondas, também contribui para uma distribuição mais uniforme do calor.

Outro cuidado essencial é não encher completamente o copo ou caneca, deixando espaço para a expansão do líquido e a liberação do vapor. Mexer o conteúdo antes e depois do aquecimento e usar tampas próprias para micro-ondas são medidas adicionais que aumentam a segurança no preparo.

Histórias de pequenos sustos na cozinha são comuns e costumam servir de alerta. Basta um segundo de distração para transformar um hábito cotidiano em um acidente. A praticidade do micro-ondas é inegável, mas atenção e informação continuam sendo os ingredientes mais importantes para manter a segurança dentro de casa.

