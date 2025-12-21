Conheça a carne de porco que supera o peito de frango e é uma das mais econômicas no açougue

Pouco lembrado nas dietas do dia a dia, esse corte reúne alto valor nutricional, preparo simples e custo menor, chamando atenção de quem busca equilíbrio entre saúde e bolso

Isabella Valverde - 21 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Quando o assunto é alimentação saudável, o peito de frango costuma aparecer como escolha quase automática nas refeições.

Ele ganhou fama por ser uma proteína magra, fácil de preparar e amplamente indicada em dietas de controle de peso.

O que muita gente ainda não sabe é que existe um corte suíno capaz de oferecer benefícios semelhantes, e em alguns pontos até superiores.

Trata-se do filé mignon suíno, uma carne que vem conquistando espaço nas cozinhas brasileiras.

Retirado da região lombar do porco, esse corte é conhecido pela maciez e pela baixa concentração de gordura.

Ao contrário do que muitos imaginam, ele não é pesado e nem excessivamente calórico.

Do ponto de vista nutricional, o filé mignon suíno apresenta alto teor de proteínas de boa qualidade.

Em alguns casos, os índices se aproximam ou superam os do peito de frango, dependendo do preparo.

Outro diferencial está na presença de vitaminas do complexo B, importantes para o funcionamento do metabolismo e da musculatura.

Esses nutrientes ajudam na produção de energia e na manutenção da saúde do sistema nervoso.

No bolso, a vantagem também é clara

Em diversos açougues, o filé mignon suíno tem preço inferior ao do peito de frango, especialmente em períodos de alta procura.

Na cozinha, a versatilidade é um atrativo à parte

Ele pode ser grelhado, assado, preparado em medalhões ou em receitas rápidas do dia a dia.

Com sabor suave e textura macia, o corte agrada até quem costuma evitar carne suína.

Quando bem temperado e preparado corretamente, entrega refeições leves, nutritivas e econômicas.

Para quem busca variar o cardápio sem abrir mão da saúde, o filé mignon suíno surge como uma alternativa inteligente.

Ele prova que é possível comer bem, gastar menos e ainda manter uma alimentação equilibrada.

