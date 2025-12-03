O peixe que, ao lado do patinho e do peito de frango, está entre as melhores escolhas para o mês

Esse alimento segue como uma das proteínas mais completas para quem busca leveza, sabor e variedade no prato

Pedro Ribeiro - 03 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O peixe sempre aparece como uma das opções mais inteligentes para quem busca uma alimentação equilibrada.

E isso não é à toa. Além de ser versátil, leve e prático, ele se encaixa perfeitamente no cardápio de quem deseja comer bem sem complicações.

Mas, antes de revelar qual peixe merece destaque, vale entender por que tanta gente tem olhado com mais atenção para alternativas simples, nutritivas e fáceis de preparar.

Afinal, quando você escolhe bem o que vai para o prato, todo o seu dia ganha mais energia.

O peixe que se destaca neste mês

O destaque da vez é o atum. Ele ganhou espaço porque combina sabor, preço competitivo e um perfil nutricional muito interessante.

Além disso, ele funciona bem para quem busca rapidez no preparo e mais variedade no dia a dia.

Assim, muita gente está trocando cortes tradicionais por essa alternativa que não perde em qualidade.

O atum oferece proteínas de alto valor biológico e gorduras consideradas boas.

Por causa disso, ele ajuda no funcionamento muscular, na saciedade e até no equilíbrio do colesterol.

Enquanto isso, em comparação com outras opções, ele mantém uma digestão leve e encaixa bem em rotinas corridas.

Por que o atum está ganhando tanta atenção

O peixe entrou com força nas listas de compras porque atende a vários tipos de dieta.

Além disso, ele combina com preparações quentes e frias, o que facilita a vida.

O atum também aparece como opção rica em ômega-3, um nutriente que favorece a saúde do coração e do cérebro.

Outro ponto que pesa a favor é a versatilidade. Você pode usar em saladas, sanduíches, bowls, grelhados e receitas rápidas.

Com isso, ele se encaixa em qualquer rotina, do estudante com pouco tempo ao adulto que tenta manter uma alimentação equilibrada.

Como incluir o peixe no dia a dia sem complicação

Para aproveitar melhor o atum, vale algumas ideias simples. Por exemplo: combiná-lo com legumes salteados, adicionar azeite e ervas frescas ou preparar versões assadas com temperos fáceis.

Além disso, ele harmoniza bem com arroz, massa, batatas e folhas verdes. Assim, dá para montar pratos completos em poucos minutos.

Outra vantagem está no armazenamento. Enquanto carnes precisam de manejo mais delicado, o peixe nessa categoria costuma ser mais prático.

Isso ajuda bastante quem monta cardápios semanais.

Um bom momento para diversificar o prato

Escolher peixe com mais frequência não significa abandonar frango ou carne vermelha. A ideia é variar.

O atum, neste mês, surge no centro das atenções porque entrega equilíbrio entre valor nutricional, custo e praticidade.

Além disso, ele atende quem quer saúde, mas também quem só quer comer algo gostoso sem gastar muito.

No fim das contas, o peixe segue como uma das proteínas mais completas para quem busca leveza, sabor e variedade no prato.

