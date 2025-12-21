Idoso que chocou carro contra caminhão de reboque faz confissão no HEANA

Ele, que não tem licença para dirigir, sofreu contusão no rosto

Da Redação - 21 de dezembro de 2025

Idoso chocou carro contra caminhão. (Foto: PMGO)

Um idoso de 61 anos foi levado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) após colidir o Fiat Palio que dirigia contra um caminhão de reboque estacionado.

O acidente ocorreu na tarde deste domingo (21), na Rua 12, no bairro Las Palmas, na região Norte de Anápolis.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros no local e o encaminhou para a unidade de saúde com uma contusão no rosto.

No hospital, o motorista fez uma confissão aos policiais militares que atenderam a ocorrência: ele admitiu ter consumido bebida alcoólica antes de dirigir e, por isso, não conseguiu desviar do veículo parado.

Testemunhas que presenciaram o acidente já haviam relatado à Polícia Militar (PM) que o condutor aparentava estar embriagado, com hálito etílico e a voz arrastada.

Além de dirigir sob o efeito de álcool, a Polícia Militar constatou que o idoso não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ele foi autuado pela infração de trânsito e, devido aos ferimentos, não foi submetido ao teste do bafômetro.

O carro, que teve danos na parte frontal e lateral, foi liberado no local para um familiar habilitado.

