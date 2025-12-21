Morre aos 81 anos Elson Gonçalves, primeiro prefeito de São Miguel do Passa Quatro

Em nota, Prefeitura lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos familiares

Gabriella Pinheiro - 21 de dezembro de 2025

Elson Gonçalves. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Faleceu no sábado (20) o ex-prefeito de São Miguel do Passa Quatro, Elson Gonçalves, aos 81 anos. Conhecido como “Doutor Elson”, o advogado realizava tratamento médico em Goiânia. A causa da morte não foi divulgada.

O velório ocorreu neste domingo (21), em Vianópolis, na Igreja da Paróquia São José. O sepultamento será realizado às 17h, em um cemitério de São Miguel do Passa Quatro.

Elson Gonçalves foi o primeiro prefeito da história do município e teve um papel expressivo na construção dos alicerces administrativos e institucionais do município.

Em nota, a Prefeitura de São Miguel do Passa Quatro lamentou o falecimento e exaltou a trajetória do ex político.

“Neste momento de profunda tristeza, a Prefeitura se solidariza com os familiares, amigos e com toda a população passa-quatrense, desejando conforto e serenidade para enfrentar esta perda irreparável. Que sua história, suas palavras e seu exemplo sigam inspirando gerações”, diz um trecho da nota.

Leia a nota completa na íntegra:

A Prefeitura de São Miguel do Passa Quatro manifesta profundo pesar pelo falecimento do ex-prefeito Dr. Elson Gonçalves de Oliveira, primeiro prefeito da história do nosso município.

Dr. Elson foi um homem de rara sabedoria. Advogado e escritor, possuía um talento singular com as palavras e uma visão muito à frente do seu tempo. Construiu sua trajetória marcada pelo diálogo, pela reflexão e pelo compromisso com a vida pública.

Como primeiro prefeito de São Miguel do Passa Quatro, teve papel decisivo na construção dos alicerces administrativos e institucionais do município, deixando um legado que permanece vivo na história e na memória da nossa cidade.

Informações sobre o velório e sepultamento:

O velório será realizado às 8h, em Vianópolis, na Igreja da Paróquia São José, templo que Dr. Elson frequentou diariamente por décadas.

Às 11h, haverá celebração religiosa no local.

Às 12h, o corpo seguirá para São Miguel do Passa Quatro, onde será realizada nova celebração na igreja da Praça, que leva o nome de seu pai, Sebastião Gonçalves da Silva.

O sepultamento acontecerá às 17h, no cemitério local.

Neste momento de profunda tristeza, a Prefeitura se solidariza com os familiares, amigos e com toda a população passaquatrense, desejando conforto e serenidade para enfrentar esta perda irreparável.

Que sua história, suas palavras e seu exemplo sigam inspirando gerações.

