O melhor horário para carregar o celular e evitar que a bateria fique viciada, segundo técnicos

Práticas simples no dia a dia ajudam a prolongar a vida útil da bateria e evitam a perda precoce de desempenho dos smartphones

Isabella Valverde - 21 de dezembro de 2025

Desligue o seu celular para carregar mais rápido. (Foto: Reprodução)

Carregar o celular parece uma tarefa simples, mas hábitos incorretos podem reduzir significativamente a vida útil da bateria. Segundo técnicos em eletrônica e assistência especializada, o problema não está apenas no carregador, mas no horário e na forma como a carga é feita.

Ao contrário do que muita gente acredita, deixar o celular carregando a noite inteira não é a melhor opção.

Mesmo com sistemas modernos que interrompem a carga ao atingir 100%, o aparelho continua recebendo pequenas cargas, o que acelera o desgaste da bateria.

Qual é o melhor horário para carregar o celular

De acordo com especialistas, o ideal é manter a bateria sempre entre 20% e 80%.

O melhor momento para carregar é quando o nível se aproxima dos 20% e retirar da tomada antes de atingir a carga máxima.

Esse padrão reduz o estresse químico interno da bateria de íons de lítio, presente na maioria dos smartphones atuais.

Cargas completas frequentes, de 0% a 100%, são um dos principais fatores que contribuem para o chamado “vício” da bateria.

Carregar durante a noite faz mal?

Os técnicos explicam que carregar o celular enquanto dorme não é recomendável, principalmente por longos períodos.

Além do desgaste gradual da bateria, o aparelho pode aquecer, o que também compromete os componentes internos.

Se não houver alternativa, a orientação é retirar o celular da capa e evitar locais abafados, como colchões ou travesseiros.

Ambientes ventilados ajudam a reduzir o aquecimento durante a carga.

Outros hábitos que ajudam a preservar a bateria

• Evitar deixar a bateria chegar a 0% com frequência

• Não usar o celular intensamente enquanto ele carrega

• Utilizar carregadores originais ou certificados

• Evitar exposição ao calor excessivo

Com pequenos ajustes na rotina, é possível prolongar a vida útil da bateria e manter o desempenho do celular por mais tempo.

A recomendação dos técnicos é simples: menos extremos, mais equilíbrio na carga diária.

