O melhor horário para carregar o celular e evitar que a bateria fique viciada, segundo técnicos
Práticas simples no dia a dia ajudam a prolongar a vida útil da bateria e evitam a perda precoce de desempenho dos smartphones
Carregar o celular parece uma tarefa simples, mas hábitos incorretos podem reduzir significativamente a vida útil da bateria. Segundo técnicos em eletrônica e assistência especializada, o problema não está apenas no carregador, mas no horário e na forma como a carga é feita.
Ao contrário do que muita gente acredita, deixar o celular carregando a noite inteira não é a melhor opção.
Mesmo com sistemas modernos que interrompem a carga ao atingir 100%, o aparelho continua recebendo pequenas cargas, o que acelera o desgaste da bateria.
Qual é o melhor horário para carregar o celular
De acordo com especialistas, o ideal é manter a bateria sempre entre 20% e 80%.
O melhor momento para carregar é quando o nível se aproxima dos 20% e retirar da tomada antes de atingir a carga máxima.
Esse padrão reduz o estresse químico interno da bateria de íons de lítio, presente na maioria dos smartphones atuais.
Cargas completas frequentes, de 0% a 100%, são um dos principais fatores que contribuem para o chamado “vício” da bateria.
Carregar durante a noite faz mal?
Os técnicos explicam que carregar o celular enquanto dorme não é recomendável, principalmente por longos períodos.
Além do desgaste gradual da bateria, o aparelho pode aquecer, o que também compromete os componentes internos.
Se não houver alternativa, a orientação é retirar o celular da capa e evitar locais abafados, como colchões ou travesseiros.
Ambientes ventilados ajudam a reduzir o aquecimento durante a carga.
Outros hábitos que ajudam a preservar a bateria
• Evitar deixar a bateria chegar a 0% com frequência
• Não usar o celular intensamente enquanto ele carrega
• Utilizar carregadores originais ou certificados
• Evitar exposição ao calor excessivo
Com pequenos ajustes na rotina, é possível prolongar a vida útil da bateria e manter o desempenho do celular por mais tempo.
A recomendação dos técnicos é simples: menos extremos, mais equilíbrio na carga diária.
