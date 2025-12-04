É isso que você deve fazer para evitar danos a bateria do seu celular

Muitas pessoas acabam cometendo erros no dia a dia sem perceber, mas pequenas mudanças já fazem diferença

Pedro Ribeiro - 04 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/CBMPR)

Cuidar da bateria do celular é fundamental para que ele funcione bem por mais tempo.

E, como ela é uma das partes mais sensíveis do aparelho, entender alguns cuidados simples pode evitar dores de cabeça no futuro.

Por isso, vale conhecer práticas que realmente ajudam a preservar o aparelho e evitam a tão temida perda de autonomia.

Use sempre o carregador original

O primeiro passo para proteger a bateria do celular é usar o carregador original ou, pelo menos, um modelo certificado pela marca.

Cada fabricante trabalha com padrões específicos de voltagem e intensidade.

Quando você usa um carregador genérico, o processo de carga pode ficar mais lento, irregular ou até causar danos internos.

Assim, sempre que possível, dê preferência aos cabos e adaptadores oficiais.

Mantenha a carga entre 20% e 80%

Outro cuidado importante é evitar deixar a bateria zerar completamente ou carregar até 100% o tempo todo.

Essa prática, apesar de comum, acelera o desgaste natural.

O ideal é manter o nível entre 20% e 80%, pois essa faixa preserva os componentes internos e prolonga a vida útil.

Alguns aparelhos, como os que usam iOS, já trazem funções automáticas que limitam a carga.

Em outros sistemas, você pode usar apps que ajudam nesse controle.

Faça uma carga completa de vez em quando

Mesmo mantendo a rotina de 20% a 80%, uma vez por mês é bom carregar até 100%.

Isso ajuda o sistema a entender melhor a capacidade e mantém o desempenho mais estável.

Evite que o aparelho esquente

Temperatura influencia diretamente na saúde da bateria. O ideal é carregar o celular em ambientes entre 16 °C e 22 °C.

Evite deixá-lo no sol, próximo a fontes de calor ou usando capas que acumulem muita temperatura.

O calor prejudica o funcionamento interno e acelera a deterioração. Já o frio extremo só deixa a carga mais lenta, e o aparelho volta ao normal quando esquenta novamente.

Não use o celular enquanto carrega

Essa é uma prática comum, mas não recomendada.

Quando você usa o aparelho durante a carga, ele esquenta mais e exige esforço extra da bateria, o que reduz a vida útil.

Sempre que possível, deixe o celular descansar enquanto carrega.

Use a carga rápida apenas quando for necessário

A carga rápida é prática, mas desgasta a bateria do celular com mais velocidade.

Por isso, utilize esse recurso só em momentos de real necessidade, e prefira o carregamento comum no dia a dia.

Calibre a bateria regularmente

Se o seu aparelho estiver mostrando porcentagens incoerentes, vale calibrar a bateria.

A maioria dos fabricantes orienta o mesmo procedimento: carregar até 100%, usar até descarregar por completo, deixar o aparelho desligado por algumas horas e depois carregá-lo totalmente novamente enquanto ainda está desligado.

Mantenha o celular e o carregador limpos

Poeira e sujeira nos conectores dificultam o carregamento e podem causar falhas.

Por isso, limpe o aparelho e o cabo sempre com ele desconectado, e nunca use carregadores danificados.

Se for guardar o aparelho, deixe em 50%

Se você vai passar um período sem usar o celular, deixe a bateria em torno de 50%.

Guardar o aparelho totalmente carregado ou completamente zerado acelera a degradação.

Por que a bateria é tão delicada

A bateria do celular é sensível porque usa materiais como o lítio, que reagem mal a calor, cargas extremas e uso inadequado.

Quando esses fatores se acumulam, a autonomia diminui e o desgaste aumenta rapidamente.

Por isso, adotar cuidados simples faz toda diferença para que a bateria dure muito mais.

Com essas práticas, fica muito mais fácil preservar a bateria do celular e garantir um desempenho melhor no dia a dia.

