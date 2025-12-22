Especialistas explicam: o que o uso diário de vitamina D pode causar a longo prazo no seu corpo
Suplemento é essencial para a saúde óssea e imunológica, mas o consumo contínuo sem orientação pode trazer efeitos indesejados
A vitamina D é fundamental para o funcionamento do organismo e ganhou popularidade nos últimos anos, especialmente após estudos relacionarem o nutriente à imunidade.
Com isso, muitas pessoas passaram a tomar o suplemento todos os dias e por longos períodos, nem sempre com acompanhamento médico.
Segundo especialistas em nutrição e saúde, o uso diário de vitamina D pode trazer benefícios reais, mas também riscos, dependendo da dose, do tempo de uso e das necessidades individuais.
Veja, abaixo, o que pode acontecer com o corpo a longo prazo, segundo especialistas em nutrição e saúde:
1. Ossos mais fortes
A vitamina D é fundamental para a absorção do cálcio pelo organismo.
Quando usada de forma adequada e contínua, pode ajudar a reduzir a perda óssea e diminuir o risco de fraturas, especialmente em idosos e mulheres após a menopausa.
2. Melhora do funcionamento do sistema imunológico
Pesquisas indicam que a vitamina D tem papel relevante na resposta imunológica.
Manter níveis adequados pode ajudar o organismo a se defender melhor contra infecções, sobretudo as respiratórias.
3. Função muscular e equilíbrio mais eficientes
Baixos níveis de vitamina D estão associados à fraqueza muscular.
A suplementação ao longo do tempo pode contribuir para melhora da força e do equilíbrio, reduzindo o risco de quedas em pessoas mais velhas.
4. Possíveis efeitos positivos no humor e na saúde cerebral
Especialistas observam uma relação entre níveis adequados de vitamina D e saúde mental.
Embora os estudos ainda sejam inconclusivos, a deficiência do nutriente tem sido associada a sintomas depressivos e alterações cognitivas.
5. Apoio à saúde metabólica e cardiovascular
Estudos sugerem que a deficiência de vitamina D pode estar relacionada a maior risco de doenças crônicas, como osteoporose, diabetes tipo 2 e problemas cardíacos.
Corrigir a deficiência ajuda a manter o equilíbrio metabólico, embora não substitua outros cuidados de saúde.
Atenção ao uso contínuo
A vitamina D é lipossolúvel, o que significa que pode se acumular no organismo.
O uso diário sem orientação médica, especialmente em doses altas, pode causar excesso de cálcio no sangue e sobrecarregar os rins.
Por isso, especialistas recomendam que a suplementação seja feita com base em exames e acompanhamento profissional.
A vitamina D é essencial, mas seu uso deve ser equilibrado para garantir benefícios sem riscos.
