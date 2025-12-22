Especialistas explicam: o que o uso diário de vitamina D pode causar a longo prazo no seu corpo

Suplemento é essencial para a saúde óssea e imunológica, mas o consumo contínuo sem orientação pode trazer efeitos indesejados

Isabella Valverde - 21 de dezembro de 2025

A vitamina D é fundamental para o funcionamento do organismo e ganhou popularidade nos últimos anos, especialmente após estudos relacionarem o nutriente à imunidade.

Com isso, muitas pessoas passaram a tomar o suplemento todos os dias e por longos períodos, nem sempre com acompanhamento médico.

Segundo especialistas em nutrição e saúde, o uso diário de vitamina D pode trazer benefícios reais, mas também riscos, dependendo da dose, do tempo de uso e das necessidades individuais.

Veja, abaixo, o que pode acontecer com o corpo a longo prazo, segundo especialistas em nutrição e saúde:

1. Ossos mais fortes

A vitamina D é fundamental para a absorção do cálcio pelo organismo.

Quando usada de forma adequada e contínua, pode ajudar a reduzir a perda óssea e diminuir o risco de fraturas, especialmente em idosos e mulheres após a menopausa.

2. Melhora do funcionamento do sistema imunológico

Pesquisas indicam que a vitamina D tem papel relevante na resposta imunológica.

Manter níveis adequados pode ajudar o organismo a se defender melhor contra infecções, sobretudo as respiratórias.

3. Função muscular e equilíbrio mais eficientes

Baixos níveis de vitamina D estão associados à fraqueza muscular.

A suplementação ao longo do tempo pode contribuir para melhora da força e do equilíbrio, reduzindo o risco de quedas em pessoas mais velhas.

4. Possíveis efeitos positivos no humor e na saúde cerebral

Especialistas observam uma relação entre níveis adequados de vitamina D e saúde mental.

Embora os estudos ainda sejam inconclusivos, a deficiência do nutriente tem sido associada a sintomas depressivos e alterações cognitivas.

5. Apoio à saúde metabólica e cardiovascular

Estudos sugerem que a deficiência de vitamina D pode estar relacionada a maior risco de doenças crônicas, como osteoporose, diabetes tipo 2 e problemas cardíacos.

Corrigir a deficiência ajuda a manter o equilíbrio metabólico, embora não substitua outros cuidados de saúde.

Atenção ao uso contínuo

A vitamina D é lipossolúvel, o que significa que pode se acumular no organismo.

O uso diário sem orientação médica, especialmente em doses altas, pode causar excesso de cálcio no sangue e sobrecarregar os rins.

Por isso, especialistas recomendam que a suplementação seja feita com base em exames e acompanhamento profissional.

A vitamina D é essencial, mas seu uso deve ser equilibrado para garantir benefícios sem riscos.

