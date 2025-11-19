A vitamina que mais ajuda a prevenir cãibras musculares pode estar em falta no seu organismo

O segredo para evitar certos incômodos musculares pode estar na sua fruteira

Magno Oliver - 19 de novembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Arte 2 Irmãos)

Atire a primeira dor muscular quem nunca passou por uma cãibra, não é mesmo? As cãibras musculares são contrações súbitas e dolorosas que pegam muita gente de surpresa e podem estar revelando um problema simples, mas ignorado: a falta de magnésio no organismo.

Esse mineral é essencial para o funcionamento do corpo, participando de mais de 300 reações bioquímicas, incluindo a produção de energia, a regulação do sistema nervoso e, principalmente, o equilíbrio entre contração e relaxamento muscular.

Quando o magnésio está baixo, o cálcio assume o controle e deixa os músculos mais excitáveis, favorecendo espasmos, tiques e cãibras.

O abacate, muitas vezes lembrado apenas pelo sabor ou pela cremosidade, é um dos alimentos mais ricos em magnésio encontrados no dia a dia e é uma boa opção de vitamina para combater isso.

Além de fornecer fibras, potássio, gorduras boas e vitaminas antioxidantes como E e K, a fruta se destaca pela densidade nutricional que ajuda a manter o sistema muscular em equilíbrio.

O potássio presente no abacate também contribui para o relaxamento muscular e para a hidratação celular, dois fatores decisivos na prevenção de cãibras noturnas ou ataques súbitos após exercícios físicos.

Com uma recomendação diária entre 310 mg e 420 mg de magnésio para adultos pelos Nutricionistas, incluir porções regulares de abacate pode ser uma estratégia simples e altamente eficaz.

A fruta ajuda a repor o mineral de forma natural, melhora o funcionamento nervoso e muscular e ainda beneficia o coração e o metabolismo.

Para quem sofre com cãibras frequentes, pequenos tiques ou sensação de tensão muscular, observar a alimentação e aumentar o consumo de alimentos ricos em magnésio é um caminho rápido e acessível para aliviar o problema e o abacate pode ser o principal aliado.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!