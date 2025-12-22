Pelo 2º ano, Helena é o nome mais registrado no Brasil; Ravi ultrapassa Miguel
Levantamento faz parte da base de dados do Portal da Transparência do Registro Civil
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O autor Manoel Carlos, 92, transformou Helena em sinônimo de protagonista na televisão brasileira. Fora da ficção e anos depois, o roteiro ainda se repete: Helena foi o nome mais registrado no Brasil em 2025, pelo segundo ano consecutivo, liderando a preferência dos pais.
Antes de Helena, que também liderou o ranking em 2024, a última vez que um nome feminino ocupou o primeiro lugar entre os recém-nascidos foi em 2016, com Maria Eduarda. Nos últimos anos, os nomes que ocuparam a primeira posição da lista foram Miguel, entre 2020 e 2023 e também em 2017, além de Enzo Gabriel, entre 2018 e 2019.
O levantamento faz parte da base de dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, entidade que congrega os cartórios de registro civil do país.
De acordo com a Arpen, os nomes que compõem o ranking demonstram uma preferência nacional por nomes curtos e de fácil pronúncia, como Gael, Ravi, Theo, Noah e Maitê, em uma busca crescente por simplicidade, sonoridade e conexão global.
Além disso, a associação cita que a tendência mostra uma escolha por tradição, uma vez que muitos dos nomes escolhidos têm origem biblíca, com a originalidade marcada pela influência de personalidades do universo digital.
“O ranking nacional de nomes nasce de uma base pública, segura e atualizada diariamente. Isso permite acompanhar, com precisão, como as preferências das famílias brasileiras evoluem ano a ano em todas as regiões do país”, diz Devanir Garcia, presidente da Arpen-Brasil.
De acordo com dados do IBGE, há um certo equilibrio entre nascimentos no país em relação ao gênero –os meninos responderam por 51,1% dos nascidos vivos no país em 2024, já a parcela das meninas foi de 48,8%.
Os registros mostram como nomes escolhidos por artistas também podem influenciar a preferência das famílias. Ravi, nascido em novembro de 2024, foi o nome escolhido para o segundo filho do casal de influenciadores e ex-BBBs Viih Tube e Eliezer. Nos últimos anos, o nome teve um forte avanço.
Em 2022, figurava na 14ª posição. Em 2023, subiu para a 11ª; no ano passado, avançou para a 4ª colocação e, em 2025, ocupa o segundo lugar entre os nomes mais escolhidos, desbancando Miguel, que por anos liderou o ranking.
O mesmo ocorreu com o ex-casal Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe. Eles escolheram o nome Maria Alice para a primogênita, que nasceu em maio de 2021. Naquele ano, o nome estava na 13ª posição. Em 2022, subiu para o 3º lugar e, em 2023, manteve-se no top 10. No ano passado, caiu para a 17ª posição.
VEJA OS NOMES MAIS ESCOLHIDOS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS
2015
Maria Eduarda 2016 Maria Eduarda 2017 Miguel 2018 Enzo Gabriel 2019 Enzo Gabriel 2020 Miguel 2021
Miguel 2022
Miguel 2023 Miguel 2024 Helena 2025 Helena
Os 10 nomes mais registrados no país em 2025
1º Helena – 28.271
2º Ravi – 21.982
3º Miguel – 21.654
4º Maite – 20.677
5º Cecilia – 20.378
6º Heitor – 17.751
7º Arthur – 17.514
8º Maria Cecilia – 16.889
9º Theo – 16.766
10º Aurora – 16.506
Os 10 nomes femininos mais registrados em 2025
1º Helena – 28.271
2º Maite – 20.677
3º Cecilia – 20.378
4º Maria Cecilia – 16.889
5º Aurora – 16.506
6º Alice – 14.777
7º Laura – 14.487
8º Antonella – 10.436
9º Isis – 10.378
10º Heloisa – 9.703
Os 10 nomes masculinos mais registrados em 2025
1º Ravi – 21.982
2º Miguel – 21.654
3º Heitor – 17.751
4º Arthur – 17.514
5º Theo – 16.766
6º Gael – 16.201
7º Bernardo – 15.395
8º Davi – 14.425
9º Noah – 14.182
10º Samuel – 14.021