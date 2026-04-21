Conheça a cidade na Europa que se tornou irmã de Goiânia

Conhecido como uma segunda Veneza, município se destaca pelas casinhas coloridas e pelos barcos moliceiros

Natália Sezil - 21 de abril de 2026

Cidade de Aveiro é conhecida como a “Veneza Portuguesa”. (Foto: Câmara Municipal de Aveiro)

Imagine ganhar uma irmã aos 92 anos de idade – e não só isso; a nova “parente” é da Europa, está a quase oito mil quilômetros de distância e existe, pelo menos, desde o século X.

Foi o que aconteceu com Goiânia, que se tornou oficialmente cidade-irmã de Aveiro na última sexta-feira (17). O reconhecimento veio pela Lei nº 11.611/2026, proposta pelo vereador Coronel Urzêda (PL), aprovada em segunda votação e sancionada pelo prefeito Sandro Mabel (UB).

Segundo a Legislação, o novo título “formaliza o vínculo histórico, cultural e institucional entre os dois municípios” e tem cinco objetivos, tais quais promover intercâmbio permanente em diferentes áreas e estimular a troca de experiências.

Também incentivar a realização de missões institucionais e eventos culturais, fomentar a cooperação entre universidades e centros de pesquisa, e fortalecer relações entre empreendedores, entidades de classe e setores produtivos.

Conhecida como a “Veneza Portuguesa”, Aveiro está localizada a cerca de 255 km de Lisboa e aproximadamente 76 km de Porto. Fica no litoral, com acesso ao Oceano Atlântico.

Com quase 80 mil habitantes, o município costuma ser visitado por conta das praias e pelas casas coloridas de pescadores, que encantam pelo charme.

Como o nome adianta, oferece como uma das principais atrações os passeios de gôndola, chamadas ali de moliceiros. A nomenclatura é particular à região, pois só é dada àqueles barcos que circulam na Ria de Aveiro.

De acordo com sites locais, a cidade é estruturada em apenas dez bairros. Quem opta por morar ali – ou mesmo por visitar – encontra muitos restaurantes de frutos do mar e dois pratos especialmente típicos: ovos moles e tripas (que apesar dos nomes, se tratam de doces).

Segundo os vereadores que defenderam a proposta, Aveiro é marcado, também, pela presença de investidores e famílias goianas.

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