Os signos que vão terminar abril com mais dinheiro na conta, segundo a astrologia

Alguns signos devem encerrar abril com saldo mais positivo, oportunidades inesperadas e sensação de alívio no bolso

Layne Brito - 21 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Nem todo fim de mês chega carregado de preocupação, contas apertadas e sensação de sufoco. Para algumas pessoas, a reta final de abril pode trazer justamente o contrário: mais equilíbrio, entradas inesperadas e a impressão de que, finalmente, o esforço começou a render.

Segundo a astrologia, esse movimento tende a ser mais perceptível para alguns signos específicos, que entram nos últimos dias do mês com energias mais favoráveis quando o assunto é vida financeira.

Esse cenário não fala, necessariamente, de grandes fortunas ou ganhos milagrosos, mas sim de uma fase em que escolhas mais conscientes, oportunidades de trabalho e até valores que estavam demorando a aparecer podem ajudar a melhorar o saldo.

Em alguns casos, o dinheiro chega como recompensa. Em outros, como alívio.

O fato é que determinados signos devem sentir uma diferença mais clara no bolso antes da virada do mês.

1. Touro

Para Touro, abril tende a terminar de forma mais estável no campo financeiro.

O signo, que já costuma valorizar segurança e controle, pode perceber uma melhora no orçamento graças a decisões mais acertadas e a uma postura mais cuidadosa com gastos.

O momento também favorece negociações, organização e até pequenas conquistas que ajudam a trazer mais tranquilidade para fechar o mês com menos pressão.

2. Virgem

Virginianos também aparecem entre os mais favorecidos nesse período.

A tendência é que o signo consiga colocar pendências em ordem e aproveitar melhor os próprios recursos.

Valores aguardados, pagamentos atrasados ou até uma boa administração do dinheiro podem fazer a diferença nos últimos dias de abril.

O resultado é uma sensação maior de alívio e a percepção de que nem tudo saiu do controle como parecia antes.

3. Capricórnio

Capricórnio deve sentir com força uma fase mais promissora nas finanças. Ligado naturalmente ao esforço, à disciplina e ao planejamento, o signo pode colher agora os efeitos de atitudes tomadas ao longo das últimas semanas.

O fim de abril favorece reconhecimento, estabilidade e até oportunidades que reforçam a segurança material.

Para muitos capricornianos, a sensação será de avanço concreto, mesmo que discreto.

4.Escorpião

Escorpião fecha a lista dos signos que podem terminar abril com mais dinheiro na conta. A astrologia aponta uma fase de recuperação e reorganização, em que o signo pode respirar um pouco mais diante das finanças.

Entradas inesperadas, acordos, comissões ou soluções para pendências podem contribuir para um encerramento de mês mais positivo.

O momento favorece decisões práticas e uma nova visão sobre como administrar melhor os recursos.

Para esses quatro signos, o fim de abril tende a ser menos pesado e mais favorável do que o esperado.

Ainda que cada pessoa viva essa energia de forma diferente, a astrologia sugere um período de maior equilíbrio, recompensas e chance real de encerrar o mês com mais dinheiro na conta e menos preocupação na cabeça.

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