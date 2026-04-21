Os professores pedem socorro

Promover o cuidado com a saúde mental dos docentes não é apenas uma questão individual, mas um passo necessário para fortalecer todo o sistema educacional

Professor Marcos - 21 de abril de 2026

Professores enfrentam turmas cheias e cansaço emocional. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O esgotamento entre professores da rede pública brasileira tem se tornado uma preocupação crescente, especialmente diante das múltiplas demandas que recaem sobre esses profissionais.

Além de ensinar, muitos precisam lidar com turmas numerosas, falta de recursos didáticos, pressão por resultados e desafios sociais presentes no ambiente escolar como a questão da inclusão sem o suporte necessário.

Esse conjunto de fatores contribui para um desgaste físico e emocional contínuo, que pode evoluir para quadros de estresse crônico e perda de motivação.

A saúde mental dos docentes também é impactada pela sensação de desvalorização profissional e pela ausência de apoio institucional adequado.

Em muitos casos, faltam espaços de escuta, acompanhamento psicológico e políticas eficazes de cuidado com o bem-estar do professor.

Isso pode levar ao desenvolvimento de ansiedade, depressão e síndrome de burnout, comprometendo não apenas a qualidade de vida do educador, mas também o processo de ensino-aprendizagem dos alunos.

Diante desse cenário, é fundamental que haja investimentos em políticas públicas voltadas à valorização e ao suporte emocional dos professores. Medidas como redução da sobrecarga de trabalho, melhoria das condições estruturais das escolas e oferta de acompanhamento psicológico são essenciais.

Promover o cuidado com a saúde mental dos docentes não é apenas uma questão individual, mas um passo necessário para fortalecer todo o sistema educacional.