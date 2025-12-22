Qual é o mês em que nascem as crianças mais inteligentes, segundo a ciência

Estudos apontam um padrão curioso ligado ao desempenho escolar, mas especialistas explicam que o fator decisivo vai muito além da data de nascimento

Isabella Valverde - 22 de dezembro de 2025

Imagem mostra criança estudando. (Foto: Timur Weber/Pexels)

Pesquisas científicas que analisam desempenho acadêmico e desenvolvimento cognitivo ao longo da infância indicam um dado que chama atenção: crianças nascidas em setembro aparecem com frequência entre aquelas com melhor desempenho médio em testes de inteligência e rendimento escolar.

A explicação, porém, não tem relação com genética, signo ou qualquer fator místico. Segundo especialistas, o motivo está ligado a aspectos educacionais e ao chamado efeito da idade relativa.

Em muitos países, incluindo sistemas educacionais semelhantes ao brasileiro, setembro costuma estar próximo da data de corte para ingresso escolar. Isso faz com que crianças nascidas nesse mês sejam, em geral, as mais velhas da turma durante os primeiros anos da vida escolar.

Essa pequena diferença de idade pode representar mais maturidade cognitiva, maior desenvolvimento da linguagem e melhor capacidade de concentração, fatores que influenciam diretamente o desempenho em sala de aula, especialmente na alfabetização e nos primeiros anos do ensino fundamental.

Pesquisadores explicam que esse desempenho inicial costuma gerar um efeito em cadeia. Crianças que se destacam cedo tendem a receber mais estímulos, confiança e incentivo, o que pode refletir em resultados positivos ao longo da trajetória escolar.

Apesar disso, especialistas fazem um alerta importante. Não existe um mês que determine a inteligência de uma criança. O que os estudos mostram são tendências estatísticas, não regras absolutas.

Fatores como ambiente familiar, acesso à educação de qualidade, estímulo à leitura, alimentação adequada e apoio emocional têm impacto muito maior no desenvolvimento intelectual do que a data de nascimento.

Com o passar dos anos, inclusive, as diferenças ligadas à idade relativa tendem a diminuir. Crianças nascidas em outros meses alcançam o mesmo nível de desempenho quando têm oportunidades semelhantes.

A ciência, portanto, não afirma que setembro “produz” crianças mais inteligentes. O consenso é que a inteligência se constrói ao longo do tempo, com estímulo, cuidado e educação, independentemente do mês em que a criança nasce.

