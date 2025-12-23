Arroz à grega: como preparar o acompanhamento tradicional da ceia de Natal
Colorido, delicioso e versátil, ele combina perfeitamente com aves, carnes assadas e pratos principais típicos dessa época do ano
A ceia de Natal fica ainda mais especial quando conta com acompanhamentos tradicionais, fáceis de preparar e cheios de sabor.
Entre eles, o arroz à grega ocupa lugar de destaque. Colorido, aromático e versátil, ele combina perfeitamente com aves, carnes assadas e pratos principais típicos dessa época do ano.
Além disso, é uma receita simples, que rende bastante e agrada diferentes paladares.
Por isso, o arroz à grega se mantém como um dos acompanhamentos mais presentes na ceia de Natal.
Com ingredientes acessíveis e preparo rápido, ele ajuda a compor uma mesa bonita e equilibrada, sem exigir muito tempo na cozinha.
Ingredientes
Para preparar o arroz à grega tradicional, você vai precisar de:
-
2 xícaras de arroz
-
4 xícaras de água quente
-
1 cenoura pequena cortada em cubos
-
1/2 xícara de ervilha
-
1/2 xícara de milho
-
1/4 de xícara de uva-passa (opcional)
-
1/2 cebola picada
-
2 dentes de alho picados
-
2 colheres de sopa de óleo ou azeite
-
Sal a gosto
-
Cheiro-verde ou salsinha para finalizar
Esses ingredientes formam a base clássica do prato, muito comum na ceia de Natal brasileira.
Modo de preparo
Comece aquecendo o óleo ou azeite em uma panela. Em seguida, refogue a cebola até ficar transparente.
Logo depois, acrescente o alho e mexa rapidamente para não queimar.
Na sequência, adicione a cenoura picada e refogue por alguns minutos, até começar a ficar levemente macia.
Então, coloque o arroz e misture bem, deixando os grãos envolvidos pelo refogado.
Agora, acrescente a água quente e o sal. Misture, abaixe o fogo e deixe cozinhar com a panela semiaberta.
Quando a água estiver quase seca, adicione a ervilha, o milho e a uva-passa. Misture delicadamente.
Tampe a panela e deixe terminar o cozimento em fogo baixo, até o arroz ficar macio e soltinho. Desligue o fogo e aguarde alguns minutos antes de servir.
Finalização e apresentação
Depois de pronto, solte o arroz com um garfo e finalize com cheiro-verde ou salsinha picada.
Isso traz frescor e deixa o prato ainda mais bonito para a ceia de Natal.
Se quiser, você pode transferir o arroz à grega para um refratário e decorar com legumes extras por cima, valorizando a apresentação da mesa.
Dicas rápidas
-
Para um sabor extra, substitua a água por caldo de legumes.
-
Se preferir, acrescente pimentão vermelho ou amarelo picado.
-
A uva-passa é opcional, mas dá o toque agridoce típico da ceia de Natal.
Tempo de preparo
O tempo total é de aproximadamente 30 minutos, o que torna essa receita prática mesmo para quem vai preparar vários pratos.
No fim das contas, o arroz à grega é aquele acompanhamento que completa a ceia de Natal com cor, leveza e tradição.
Simples, bonito e saboroso, ele nunca decepciona.
