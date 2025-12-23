Arroz à grega: como preparar o acompanhamento tradicional da ceia de Natal

Colorido, delicioso e versátil, ele combina perfeitamente com aves, carnes assadas e pratos principais típicos dessa época do ano

Pedro Ribeiro - 23 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Cozinhando com a Ly)

A ceia de Natal fica ainda mais especial quando conta com acompanhamentos tradicionais, fáceis de preparar e cheios de sabor.

Entre eles, o arroz à grega ocupa lugar de destaque. Colorido, aromático e versátil, ele combina perfeitamente com aves, carnes assadas e pratos principais típicos dessa época do ano.

Além disso, é uma receita simples, que rende bastante e agrada diferentes paladares.

Por isso, o arroz à grega se mantém como um dos acompanhamentos mais presentes na ceia de Natal.

Com ingredientes acessíveis e preparo rápido, ele ajuda a compor uma mesa bonita e equilibrada, sem exigir muito tempo na cozinha.

Ingredientes

Para preparar o arroz à grega tradicional, você vai precisar de:

2 xícaras de arroz

4 xícaras de água quente

1 cenoura pequena cortada em cubos

1/2 xícara de ervilha

1/2 xícara de milho

1/4 de xícara de uva-passa (opcional)

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de óleo ou azeite

Sal a gosto

Cheiro-verde ou salsinha para finalizar

Esses ingredientes formam a base clássica do prato, muito comum na ceia de Natal brasileira.

Modo de preparo

Comece aquecendo o óleo ou azeite em uma panela. Em seguida, refogue a cebola até ficar transparente.

Logo depois, acrescente o alho e mexa rapidamente para não queimar.

Na sequência, adicione a cenoura picada e refogue por alguns minutos, até começar a ficar levemente macia.

Então, coloque o arroz e misture bem, deixando os grãos envolvidos pelo refogado.

Agora, acrescente a água quente e o sal. Misture, abaixe o fogo e deixe cozinhar com a panela semiaberta.

Quando a água estiver quase seca, adicione a ervilha, o milho e a uva-passa. Misture delicadamente.

Tampe a panela e deixe terminar o cozimento em fogo baixo, até o arroz ficar macio e soltinho. Desligue o fogo e aguarde alguns minutos antes de servir.

Finalização e apresentação

Depois de pronto, solte o arroz com um garfo e finalize com cheiro-verde ou salsinha picada.

Isso traz frescor e deixa o prato ainda mais bonito para a ceia de Natal.

Se quiser, você pode transferir o arroz à grega para um refratário e decorar com legumes extras por cima, valorizando a apresentação da mesa.

Dicas rápidas

Para um sabor extra, substitua a água por caldo de legumes.

Se preferir, acrescente pimentão vermelho ou amarelo picado.

A uva-passa é opcional, mas dá o toque agridoce típico da ceia de Natal.

Tempo de preparo

O tempo total é de aproximadamente 30 minutos, o que torna essa receita prática mesmo para quem vai preparar vários pratos.

No fim das contas, o arroz à grega é aquele acompanhamento que completa a ceia de Natal com cor, leveza e tradição.

Simples, bonito e saboroso, ele nunca decepciona.

