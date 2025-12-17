Frango desossado e recheado com bacon, calabresa e queijo é uma das melhores opções de receita para o Natal

Uma escolha prática, suculenta e cheia de sabor para a ceia em família

Pedro Ribeiro - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela/Youtube/Canal Cozinhando com a Ly)

Receita para o Natal é sempre um tema que desperta dúvidas, afinal todo mundo quer surpreender na ceia sem passar horas na cozinha.

Entre tantas opções tradicionais, algumas preparações conseguem unir sabor, praticidade e apresentação bonita na mesa.

É exatamente o caso do frango desossado e recheado, que se adapta bem a diferentes famílias, rende bastante e agrada quem prefere carnes mais leves, mas cheias de personalidade.

Por que apostar nessa receita na ceia

Quando falamos em receita para o Natal, muita gente pensa logo em pratos caros ou difíceis de executar.

No entanto, o frango recheado mostra que é possível montar uma ceia especial usando ingredientes acessíveis.

Além disso, a combinação de bacon, calabresa e queijo garante um recheio úmido, aromático e cheio de sabor, perfeito para um almoço ou jantar festivo.

Ingredientes simples e fáceis de encontrar

Para preparar essa receita para o Natal, você vai precisar de poucos ingredientes, todos comuns em qualquer mercado. A base do recheio leva

• 1 calabresa

• 300 g de muçarela

• 200 g de bacon

Esses itens criam um contraste interessante entre o salgado, o defumado e a cremosidade do queijo, deixando o frango ainda mais irresistível.

O preparo que faz toda a diferença

Depois de desossar e temperar o frango, o recheio é acomodado com cuidado para garantir uma boa distribuição dos sabores.

Em seguida, o frango vai ao forno coberto com papel-alumínio por cerca de uma hora.

Esse passo é essencial, pois ajuda a manter a carne macia e suculenta durante o cozimento inicial.

Depois desse tempo, o papel-alumínio é removido e o frango retorna ao forno até dourar.

Assim, ele ganha uma aparência bonita e uma textura mais firme por fora, sem perder a suculência interna.

O toque final que transforma o prato

Para finalizar essa receita para o Natal, vale apostar em uma mistura simples, mas muito eficiente.

Antes de voltar o frango ao forno para dourar, passe na superfície uma combinação de suco de meia laranja, uma colher de manteiga e um fio de mel.

Esse detalhe cria uma camada levemente agridoce, realça o sabor da carne e deixa o prato com um brilho especial.

Como servir na ceia

Na hora de servir, o frango recheado pode ser fatiado, o que facilita a divisão e deixa o recheio aparente.

Ele combina muito bem com arroz, farofa, saladas frescas ou até legumes assados.

Dessa forma, a receita para o Natal se adapta tanto a ceias mais simples quanto a mesas mais elaboradas.

Uma opção que agrada a todos

Além de saborosa, essa receita para o Natal costuma agradar diferentes paladares, inclusive quem não consome carne vermelha.

É uma alternativa versátil, que rende bem e ainda pode ser preparada com antecedência, facilitando a organização da ceia.

Com poucos ingredientes, um preparo simples e um resultado digno de comemoração, o frango desossado e recheado se firma como uma das melhores escolhas para tornar o Natal ainda mais especial.

