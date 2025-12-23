Seis minutos de escuridão total: como será o eclipse solar mais longo do século que já tem data para ocorrer

Um fenômeno raro promete transformar o dia em noite por tempo incomum

Magno Oliver - 23 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Drew Rae)

O calendário astronômico já aponta um dos eventos mais aguardados do século XXI. No dia 2 de agosto de 2027, a Lua encobrirá completamente o Sol por um período excepcional, provocando mais de seis minutos de escuridão total em algumas regiões do planeta.

A duração inédita transforma o fenômeno no eclipse solar total mais longo deste século e em um dos mais impressionantes da era moderna, segundo cálculos dos astrônomos e entidades internacionais.

O tempo prolongado de escuridão será possível graças a uma combinação rara de fatores. A Lua estará em um ponto de sua órbita mais próximo da Terra, enquanto a trajetória da sombra lunar cruzará o planeta em um ângulo favorável, ampliando o tempo de cobertura total do Sol.

Em eclipses comuns, a fase de totalidade costuma durar entre dois e três minutos, o que torna o evento de 2027 estatisticamente excepcional.

A faixa de totalidade atravessará principalmente o Norte da África e partes do Oriente Médio. O local apontado como ideal para observação é a cidade de Luxor, no Egito, onde a escuridão deve ultrapassar seis minutos.

Países vizinhos da região também vivenciarão o eclipse total, enquanto áreas do sul da Europa, como Gibraltar, verão o fenômeno de forma parcial. Fora dessa faixa, o Sol ficará apenas parcialmente encoberto, sem o impacto visual completo da totalidade.

Por sua magnitude e duração, o evento já é chamado por especialistas de “Grande Eclipse do Norte da África”. Projeções indicam que um eclipse com características semelhantes só deve ocorrer novamente daqui a cerca de 100 anos.

Antes disso, outros fenômenos astronômicos estão previstos, como o eclipse anular de fevereiro de 2026, quando um anel luminoso permanecerá visível ao redor do Sol. Nenhum deles, porém, repetirá a combinação de tempo, escuridão e alcance que fará de agosto de 2027 uma data histórica para a astronomia mundial.

