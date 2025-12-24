“Cheiro de velho” não é falta de higiene: entenda o que causa o odor corporal típico da melhor idade

Entender o que está por trás desse processo ajuda a reduzir preconceitos e a lidar melhor com algo que é completamente fisiológico

Pedro Ribeiro - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O odor corporal muda com o passar do tempo e, ao contrário do que muita gente imagina, o chamado “cheiro de velho” não tem relação direta com falta de higiene.

Esse tipo de odor corporal surge por causa de transformações naturais do organismo e pode começar a aparecer a partir dos 40 anos, tornando-se mais perceptível com o envelhecimento.

Entender o que está por trás desse processo ajuda a reduzir preconceitos e a lidar melhor com algo que é completamente fisiológico.

Um cheiro que surge com o envelhecimento

Com o avanço da idade, o corpo passa por mudanças visíveis e invisíveis.

Além dos cabelos brancos e das rugas, a pele também sofre alterações importantes.

Nesse contexto, o odor corporal passa a ter características diferentes daquelas observadas na juventude.

Ainda assim, é importante destacar que esse cheiro não indica descuido com a limpeza, mas sim uma resposta natural do organismo ao tempo.

Esse aroma costuma persistir mesmo após o banho e o uso de sabonetes comuns, o que explica por que muitas pessoas se surpreendem ao notar que ele não desaparece facilmente.

O que causa o odor típico da melhor idade

O principal responsável por esse fenômeno é uma substância chamada 2-nonenal.

Ela surge quando ácidos graxos presentes na pele passam por um processo de oxidação.

Com o envelhecimento, a renovação celular se torna mais lenta, o que favorece a formação desse composto.

Por isso, o odor corporal associado ao 2-nonenal tem algumas particularidades.

Ele tende a ser duradouro, não sai completamente com produtos tradicionais e aparece de forma gradual ao longo dos anos.

Como esse odor é percebido no dia a dia

Especialistas descrevem esse cheiro como uma combinação que lembra grama cortada, cerveja envelhecida e trigo.

Esse conjunto cria um perfil olfativo específico, diferente do suor comum e dos odores corporais mais conhecidos.

Perfumes e desodorantes ajudam a mascarar parcialmente o aroma, mas não eliminam sua origem.

Isso acontece porque o odor corporal não está ligado apenas à superfície da pele, mas ao processo químico que ocorre continuamente.

Hábitos que ajudam a amenizar o odor corporal

Embora não seja possível interromper totalmente a produção do 2-nonenal, algumas mudanças simples ajudam a reduzir sua intensidade.

A alimentação tem papel importante nesse processo, especialmente quando inclui alimentos ricos em antioxidantes.

Além disso, manter uma boa hidratação, praticar exercícios físicos regularmente e reduzir o consumo de álcool e tabaco contribuem para uma pele mais equilibrada.

Com isso, o odor corporal tende a ficar menos evidente.

Por que higiene em excesso pode piorar a situação

Muita gente acredita que banhos frequentes e produtos muito fortes resolvem o problema.

No entanto, esse excesso pode remover a camada protetora natural da pele, deixando-a mais ressecada e vulnerável à oxidação.

O ideal é usar produtos suaves e manter a hidratação da pele em dia.

Além disso, cuidar da saúde geral também faz diferença, já que alterações hormonais e algumas doenças podem intensificar esse tipo de odor.

Um processo natural que merece menos tabu

No fim das contas, o odor corporal da melhor idade faz parte do envelhecimento humano.

Ele não define higiene nem cuidado pessoal.

Ao compreender suas causas, fica mais fácil tratar o tema com informação, respeito e naturalidade.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!