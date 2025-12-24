Pais e mães de alunos novatos na rede municipal de Anápolis já podem conferir cronograma para 2026
Resultado das inscrições e matrículas têm data marcada para acontecer
Pais, mães e responsáveis por crianças que se inscreveram pela primeira vez na rede municipal de ensino de Anápolis já podem conferir o cronograma para 2026.
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) anunciou que o resultado das inscrições dos estudantes novatos será divulgado no dia 08 de janeiro.
Após essa etapa do processo, os responsáveis pelos alunos contemplados precisam ficar atentos: é necessário fazer a efetivação da matrícula.
Isso tem início a partir de 13 de janeiro e precisa ser realizado diretamente na unidade de ensino onde a criança foi selecionada.
A Semed destaca que é fundamental comparecer presencialmente na escola em questão, com os documentos pessoais do aluno em mãos.
