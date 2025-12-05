Papai Noel começa a buscar os presentes para as crianças, neste sábado

Mais de 300 brinquedos serão entregues ao Papai Noel dos Correios neste sábado, 9h. Relatos tocantes e curiosos de crianças nas cartas para o bom velhinho despertaram sentimento de solidariedade de corretores de imóveis parceiros e colaboradores

Da Redação - 05 de dezembro de 2025

Presentes aguardam o Papai Noel dos Correios. (Foto: Divulgação)

Uma corrente de solidariedade que este ano deve fazer mais felizes 311 crianças em situação de vulnerabilidade social. Esse é o resultado de mais um ciclo de parceria entre a FGR Incorporações e o projeto Papai Noel dos Correios, que no próximo sábado, às 9h, estará no estande da incorporadora, para recolher os presentes doados.

Entre esses presentes estão os que foram entregues pelo corretor de imóveis Rodrigo Leonardo Souza Ribeiro, que adotou duas cartinhas que foram disponibilizadas na árvore de natal montada no estande da FGR, que fica às margens da GO-020, em Goiânia. “Eu adotei as cartinhas de duas crianças que pediram pelúcias, um pediu um Stitch [personagem da Disney] e outro pediu uma rena de pelúcia. Foi difícil encontrar esta rena, mas eu consegui”, brinca o corretor de imóveis, que já participou do projeto Papai Noel dos Correios, mas esta é a primeira vez que ele participa do projeto por meio da FGR.

“Para mim, que sou corretor de imóveis e que estou sempre aqui no estande, facilitou bastante essa iniciativa da FGR, para a entrega dos presentes. E acredito que faz parte do nosso dia a dia estarmos mais atentos a quem precisa mais de ajuda e, ao menos no fim de ano, podermos levar mais alegria para essas crianças, cujos pais ou mães, muitas vezes não têm condições de dar um presente se quer”, comenta Rodrigo.

Retribuindo ao universo

Retribuir ao universo, ao menos um pouco das bênçãos e conquistas alcançadas ao longo do ano. Esta pelo menos foi a motivação principal, que fez com que o corretor de imóveis José Alves Feitosa Neto se engajasse na campanha Papai Noel dos Correios, apadrinha pela FGR.

E, ao ler os pedidos feitos nas cartinhas, de crianças de 3 a 5 anos, José Alves Neto notou uma curiosidade, em sete delas havia opções de poder dar um outro brinquedo, como uma boneca, bola ou carrinho, mas a primeira opção era sempre uma bicicleta – e em das cartas, um patinete. “Acredito que são até os pais que orientam os filhos a colocarem essas opções, pois sabem que às vezes pode não vir o presente mais esperado. Porém, eu decidi comprar as bicicletas para as sete cartinhas que pediam esse brinquedo, além do patinete”, conta o corretor de imóveis que já deixou os presentes no estande da FGR.

Mesmo tendo opções, ele decidiu dar as bicicletas. “Acho que a bicicleta é ainda o sonho de muita criança, especialmente nessa faixa etária de 3 a 5 anos, que foi das cartinhas que adotei. Essa faixa de idade é mágica, e mesmo com a forte concorrência dos celulares, a meninada ainda sonha muito em ter a sua bicicleta”, afirma.

Desenhando um sorriso

Entre o público que passa pelo estande de vendas da FGR e os colaboradores que atuam na sede administrativa da empresa, que fica na Cidade Empresarial em Aparecida de Goiânia, foram 311 cartinhas de crianças em situação de vulnerabilidade social que foram apadrinhadas pela FGR.

Além dos corretores de imóveis, os colaboradores também fizeram doações. A analista de marketing Sarah Vieira se deparou com o relato de uma criança de 9 anos que, segundo ela, a tocou muito. “Ao escolher qual cartinha iria adotar, eu li essa de uma criança que pedia um caderno de desenho, pois segundo ela, havia perdido o pai há pouco tempo e ela diz na cartinha que depois disso passou a se distrair com os desenhos. O relato dela me tocou muito e então comprei não só o caderno de desenho, mas também um kit completo com lápis de cor e canetinhas”, revela Sarah.

Para a analista de marketing, a possibilidade de ajudar e trazer um pouco de alegria para crianças em situação de vulnerabilidade traz um sentimento reconfortante de grande gratidão. “É muito bom! É um sentimento de grande gratidão saber que você está fazendo o bem para uma criança, que precisa muito. Acaba que o presente maior é nosso”, avalia a analista de marketing da FGR.

