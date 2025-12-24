‘Stranger Things’ é a série mais buscada nos últimos dez anos no Brasil

Segunda parte da última temporada da série estreia nesta quinta-feira (25), em pleno Natal

Folhapress - 24 de dezembro de 2025

Segunda parte da última temporada estreia no Natal (Foto: Divulgação/Netflix)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A segunda parte da última temporada de “Stranger Things” estreia nesta quinta-feira (25), em pleno Natal, e desde a estreia da primeira parte já foi um alvoroço nas redes sociais, além de ser a maior estreia em língua inglesa da história da Netflix. A série também figura entre as dez mais populares da plataforma no mundo todo.

Quando comparada a produções de outros streamings, como HBO Max e Prime Video, “Stranger Things” também se destaca. Dados do Google Trends mostram que a série supera títulos famosos dessas plataformas como “A Casa do Dragão”, “Euphoria” e “The Boys” em volume de interesse no Brasil.

No Brasil, dados do Trends confirmam o sucesso: entre as séries mais populares da Netflix lançadas na última década, “Stranger Things” é a mais procurada. Fica a frente de produções como “La Casa de Papel”, “Wandinha” e “Round 6”, que também foram febre por aqui. As estreias desta última temporada e da anterior registraram volumes de busca superiores as estreias dessas produções.

Entre as concorrentes, “La Casa de Papel” foi a única que quase alcançou o mesmo nível de interesse. A série espanhola, encerrada em 2021 após cinco temporadas, foi um fenômeno no Brasil. Em fevereiro de 2018, por exemplo, houve um pico de buscas impulsionado pelo Carnaval, quando muitos procuravam fantasias inspiradas nas icônicas máscaras da produção.

No ranking global de interesse por “Stranger Things”, o Brasil ocupa a 16ª posição entre os países que mais pesquisaram sobre a série desde seu lançamento.

O atual volume de buscas se aproxima daquele registrado na estreia da quarta temporada, em 2022, quando a série atingiu seu primeiro grande pico de popularidade. Na época, até mesmo a música “Running Up That Hill”, de Kate Bush, voltou às paradas e se tornou viral. Segundo o Google Trends, nunca antes a canção havia sido tão buscada –impulsionada, claro, pela trilha sonora da série.