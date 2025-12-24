Veio pra ficar: Ford retorna ao Brasil com novo modelo, tecnologia de ponta e promete mudar o jeito de comprar carros no país

Montadora aposta em conceito global de loja, integração digital e atendimento mais flexível para reconquistar espaço no mercado brasileiro

Pedro Ribeiro - 24 de dezembro de 2025

A Ford iniciou uma nova fase no Brasil ao adotar um modelo global de vendas que combina tecnologia, atendimento personalizado e uma experiência de compra diferente do padrão tradicional das concessionárias.

O movimento marca o reposicionamento da montadora no país após a reestruturação que encerrou a produção local de veículos em 2021.

Novo conceito de loja

O principal símbolo dessa estratégia é a implantação do conceito de loja Signature 2.0, já utilizado em outros mercados e agora adotado no Brasil.

A primeira unidade da América do Sul foi instalada em Campinas, no interior de São Paulo, e funciona como vitrine do novo padrão que a empresa pretende expandir.

Nesse modelo, a Ford redesenhou o espaço físico e integrou ferramentas digitais ao processo de compra. O cliente passa a ter mais autonomia para conhecer os veículos, simular versões, avaliar opções de financiamento, seguro e personalização, tudo de forma mais fluida e menos burocrática.

A proposta também muda a relação entre consumidor e concessionária. Em vez de um atendimento focado apenas na venda, o novo formato passa a priorizar um acompanhamento personalizado e o respeito ao ritmo do cliente ao longo de toda a jornada de compra, unindo canais digitais e presenciais.

Além disso, no que diz respeito à experiência no ponto de venda, a Ford reforça a estratégia de manter o Brasil como um mercado relevante dentro da sua operação regional.

Para alcançar esse objetivo, a empresa aposta no fortalecimento da rede de concessionárias, na ampliação do portfólio de produtos importados e também na consolidação de serviços conectados à tecnologia embarcada.

Esse retorno, com o novo modelo, ocorre em meio a um cenário de forte concorrência no setor automotivo, no qual as montadoras disputam espaço não apenas pelo produto, mas, sobretudo, pela experiência oferecida ao consumidor.

Dessa forma, a Ford sinaliza que pretende ir além da simples venda de veículos e, assim, disputar o mercado com base em um novo modelo de relacionamento com o cliente.

