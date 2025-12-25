Ministério das Cidades libera até R$ 40 mil para brasileiros reformarem o banheiro de casa

A iniciativa chama atenção porque, além de melhorar a estrutura das moradias, também impacta na saúde, dignidade e qualidade de vida

Pedro Ribeiro - 25 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal SOS na Construção)

O banheiro passou a ocupar o centro de uma nova política pública que promete mudar a realidade de milhares de famílias brasileiras.

Agora, o Ministério das Cidades liberou recursos de até R$ 40 mil para que brasileiros possam reformar ou construir o banheiro de casa, enfrentando de forma direta um problema histórico de saneamento básico nas periferias urbanas.

A iniciativa chama atenção porque, além de melhorar a estrutura das moradias, também impacta saúde, dignidade e qualidade de vida.

Afinal, sem banheiro adequado, nenhuma casa está realmente completa.

Uma iniciativa focada em dignidade e inclusão

Para começar, o programa faz parte do Periferia Viva – Reformas, coordenado pelo Ministério das Cidades em parceria com a Secretaria Nacional de Periferias.

O foco está nas chamadas melhorias habitacionais, especialmente em residências que não possuem banheiro ou contam com instalações precárias.

Segundo o governo, a ideia é simples e urgente: combater a inadequação sanitária.

Em outras palavras, levar banheiro adequado para quem nunca teve ou precisa reformar o espaço para torná-lo funcional e seguro.

Quanto o governo vai investir

Ao todo, o programa vai destinar cerca de R$ 300 milhões para beneficiar aproximadamente 9 mil moradias em todos os estados do país.

Além disso, a ação prioriza municípios com mais de 50 mil habitantes ou regiões metropolitanas com população acima de 300 mil pessoas.

Cada banheiro pode receber financiamento de até R$ 40 mil por residência. O recurso atende famílias com renda mensal de até R$ 2.850.

Ainda assim, o retorno financeiro exigido é simbólico: apenas 1% do valor investido.

Mais importante ainda, famílias inscritas no Bolsa Família, beneficiários do BPC ou moradores de áreas em situação de emergência ou calamidade pública ficam totalmente isentos desse retorno.

Quem pode participar do programa

Diferentemente de outros auxílios, as famílias não fazem inscrição individual.

Em vez disso, Organizações da Sociedade Civil e empresas habilitadas apresentam as propostas, que podem contemplar de 10 a 140 casas por projeto.

Além disso, o programa prioriza comunidades urbanas, favelas e regiões que já contam com rede de esgoto, mas ainda sofrem com a falta de banheiro adequado dentro das residências.

Como funciona a seleção das propostas

A partir de 29 de dezembro de 2025, os municípios interessados precisam aderir oficialmente ao programa.

Em seguida, as OSCs e empresas enviam as propostas pela plataforma do Ministério das Cidades.

Depois da aprovação municipal, o governo federal faz a seleção final.

A Caixa Econômica Federal avalia a capacidade técnica e a regularidade das entidades responsáveis.

As obras acontecem por meio de kits de melhorias habitacionais, com acompanhamento técnico simplificado e execução por pequenos grupos de domicílios.

Impacto direto na vida das famílias

Atualmente, mais de 4 milhões de brasileiros vivem sem banheiro adequado, segundo dados do Instituto Trata Brasil.

Por isso, a reforma desse espaço vai muito além da estética. Ela garante higiene, privacidade e reduz riscos de doenças.

Além disso, um banheiro adequado melhora a autoestima das famílias e transforma a rotina dentro de casa.

Assim, o programa atua diretamente na base da dignidade humana.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!