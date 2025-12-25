Por que muitas pessoas não gostam de datas comemorativas e por que é importante respeitar isso

Para parte da população, datas festivas podem despertar tristeza, ansiedade ou desconforto, e não apenas alegria

Gabriel Yuri Souto - 25 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Matthias Zomer)

Datas comemorativas costumam ser associadas a felicidade, encontros e celebrações. No entanto, muitas pessoas não se sentem bem nesses períodos. Para elas, essas datas podem trazer sentimentos difíceis, como tristeza, solidão ou angústia.

Em muitos casos, o motivo está ligado a experiências pessoais. Pessoas que perderam familiares, passaram por separações ou viveram conflitos costumam associar datas como Natal, Dia das Mães ou aniversários a lembranças dolorosas. Assim, o que é festa para uns vira gatilho emocional para outros.

Além disso, há quem se sinta pressionado socialmente. As datas comemorativas criam expectativas de alegria, união e sucesso. Por isso, quem não está vivendo um bom momento pode sentir que “não corresponde” ao que a data exige. Com isso, surgem frustração e culpa.

Outro fator importante é a solidão. Enquanto redes sociais exibem reuniões familiares e celebrações, pessoas que vivem sozinhas ou longe da família podem se sentir excluídas. Nesse contexto, a comparação constante intensifica o desconforto emocional.

Também existem razões ligadas à saúde mental. Pessoas com depressão, ansiedade ou luto recente tendem a sentir piora dos sintomas em datas simbólicas. Nessas situações, a celebração não traz alívio, mas sim sobrecarga emocional.

Além disso, algumas pessoas simplesmente não se identificam com o significado dessas datas. Elas podem rejeitar o consumo excessivo, o apelo comercial ou a obrigação de celebrar. Isso não indica frieza, mas apenas uma forma diferente de enxergar o mundo.

Diante disso, respeitar quem não gosta de datas comemorativas é fundamental. Cada pessoa lida com emoções de maneira única. Portanto, forçar comemorações pode causar mais sofrimento do que aproximação.

O respeito começa com atitudes simples. Evitar cobranças, não insistir em celebrações e aceitar respostas sinceras já fazem diferença. Além disso, oferecer companhia sem impor alegria pode ser um gesto de cuidado.

Por fim, entender que nem todo mundo vive as datas do mesmo jeito ajuda a construir relações mais empáticas. Enquanto alguns celebram, outros apenas atravessam o dia. Ambos os sentimentos são legítimos e merecem respeito.

