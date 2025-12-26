Turismo do sono: o que é e onde praticar em Goiás

Cidades históricas, espaços no campo e a região da Chapada são opções para quem quer dormir "sem culpa"

Paulo Roberto Belém - 26 de dezembro de 2025

Quarto em pousada da região da Chapada dos Veadeiros. (Foto: Reprodução)

Goiás tem ótimos destinos para aqueles com a intenção de praticar o chamado “turismo do sono”, uma tendência que está ganhando adeptos no Brasil, que visa se desconectar da correria para, simplesmente, dormir.

Na prática, são locais que possuem acomodações onde não haverá a necessidade de acionar o despertador para um compromisso, mesmo que a lazer, sem se culpar ou se cobrar por estar no ócio.

Para casar com a ideia, é necessário que os ambientes também favoreçam incrementos ao descanso, como a organização de atividades relaxantes, como yoga, terapias e meditações. Tudo sem muito esforço.

Confira a lista de locais em Goiás propícios ao “turismo do sono”

Pirenópolis

A histórica Pirenópolis pode até ser um ambiente badalado em alguns pontos, como a Rua do Lazer, por exemplo, mas a maioria dos espaços de hospedagem na região da cidade das cachoeiras convergem com o turismo do sono.

São várias pousadas e chalés mais na área rural do município, com opções mais simples e requintadas, sem perder a essência de disponibilizar o sossego para quem os procurar. E na hora que estiver acordado, pode-se dar mais uma relaxada, deitado próximo a uma queda d’água.

Goiás

A primeira cidade a abrigar a capital do estado, Goiás e tranquilidade são termos que combinam. Por lá, vários hotéis fazenda e pousadas têm como cenário muito verde e pouca agitação, ideais para quem quer dormir sem “medo de ser feliz”.

Corumbá de Goiás

Bem próxima a Anápolis, a também histórica Corumbá de Goiás também foge do ritmo acelerado dos grandes centros, com paisagem típica do cerrado e fora da rota de qualquer tipo de badalação.

Por lá, alternando com as horas de sono dispensadas em maior número praticando o turismo do sono, a queda d’água do Salto Corumbá é um espaço ideal de contemplação.

Região da Chapada dos Veadeiros

Uma das mais buscadas para quem quer desfrutar da natureza, a região da Chapada dos Veadeiros tem protagonismo na tendência do “viajar para dormir’. Isso porque são várias as opções, que são aumentadas pelas cidades que integram todo o perímetro das terras preservadas ambientalmente.

Alto Paraíso de Goiás, que tem bem próximo a Vila de São Jorge, e também a cidade de Cavalcante entram no radar.

Hotéis Fazenda

Espalhados por diversas cidades de Goiás, não necessariamente instalados nas cidades e regiões já citadas, hotéis fazenda também se encaixam bem aos adeptos ao turismo do sono. Isso porque as acomodações são exclusivamente instaladas em ambiente rural, onde tudo passa mais devagar.

Obviamente, a rotina de uma fazenda é cumprida, como o retirar o leite bem cedo. Mas isso não ficará para a conta daqueles que buscam os locais para dormir sem culpa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiás!