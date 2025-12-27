A cidade fora do Brasil que idosos estão escolhendo para passar a aposentadoria com qualidade

Custo de vida mais baixo, clima agradável e boa estrutura de saúde explicam por que aposentados estão mudando de país

Gabriel Yuri Souto - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Wikimedia Commons)

Aposentar-se fora do Brasil deixou de ser apenas um plano distante para muitos idosos. Nos últimos anos, cresceu o número de aposentados que buscam cidades no exterior com mais tranquilidade, serviços acessíveis e melhor aproveitamento da renda mensal.

Esse movimento ganhou força especialmente entre quem vive de aposentadoria fixa. Em muitos casos, o objetivo é simples: reduzir despesas sem abrir mão de conforto, segurança e qualidade de vida.

Entre os fatores mais valorizados estão o clima ameno, a facilidade para caminhar pela cidade, o acesso a serviços de saúde e o custo mais baixo com moradia e alimentação. Além disso, cidades menos agitadas tendem a atrair quem quer desacelerar.

É nesse contexto que Cuenca, no Equador, passou a chamar atenção de idosos, inclusive brasileiros. Localizada na região andina, a cidade mantém temperaturas agradáveis durante todo o ano, sem extremos de calor ou frio.

Outro ponto decisivo é o custo de vida. Em média, aposentados conseguem viver com conforto gastando menos do que em grandes cidades brasileiras. Aluguel, alimentação e serviços básicos costumam pesar menos no orçamento mensal.

A saúde também entra na conta. Cuenca oferece sistema de saúde público e privado acessível, com clínicas, hospitais bem avaliados e médicos formados em boas universidades. Isso traz segurança para quem já precisa de acompanhamento mais frequente.

Além disso, a cidade tem ritmo tranquilo, ruas organizadas e um centro histórico reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade. Esse ambiente favorece a convivência social e uma rotina mais ativa, sem o estresse típico dos grandes centros.

Outro detalhe importante é a presença de comunidades de estrangeiros, o que facilita a adaptação de quem chega de fora. Muitos aposentados relatam que a integração ocorre de forma natural, inclusive com grupos de brasileiros já estabelecidos.

Por fim, Cuenca reúne aquilo que muitos idosos procuram ao se aposentar: segurança, custo controlado, boa saúde e qualidade de vida.

Por isso, a cidade vem se consolidando como uma das escolhas mais populares para quem decide viver a aposentadoria fora do Brasil.

