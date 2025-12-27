A estrada brasileira com 284 curvas que impressiona até os motoristas mais experientes

Trecho da Serra Catarinense virou referência nacional pela combinação de engenharia, relevo extremo e paisagens de tirar o fôlego

Magno Oliver - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Localizada no sul de Santa Catarina, a Serra do Rio do Rastro é considerada uma das estradas mais impressionantes do Brasil. O trecho faz parte da rodovia SC-390 e liga os municípios de Lauro Müller, na parte baixa, a Bom Jardim da Serra, no alto da Serra Geral.

Ao longo de cerca de 8 quilômetros, a estrada concentra 284 curvas fechadas, algumas em formato de cotovelo, o que exige atenção redobrada até mesmo de motoristas experientes. Por isso, o local se tornou conhecido tanto pelo desafio ao volante quanto pela beleza natural que o cerca.

Além das curvas, a rodovia atinge aproximadamente 1.460 metros de altitude, oferecendo vistas amplas de vales, paredões rochosos e áreas preservadas da Mata Atlântica. Em dias claros, é possível observar todo o traçado sinuoso da estrada a partir dos mirantes localizados no topo da serra.

Entretanto, o percurso não chama atenção apenas pela paisagem. As condições climáticas também influenciam diretamente a experiência.

Com frequência, a região registra neblina intensa, ventos fortes e temperaturas baixas, especialmente no inverno. Em alguns períodos, há até registro de formação de gelo na pista.

Por esse motivo, o limite de velocidade em vários trechos é reduzido, chegando a 40 km/h, e a orientação das autoridades é que a descida ou subida seja feita com cautela, utilizando marchas adequadas e evitando freadas bruscas.

Ainda assim, a Serra do Rio do Rastro se consolidou como ponto turístico, atraindo visitantes de todo o país. Além dos motoristas, o local recebe motociclistas, ciclistas e turistas que buscam apenas contemplar a paisagem nos mirantes estruturados ao longo do trajeto.

Assim, a estrada se tornou um exemplo de como a engenharia rodoviária brasileira conseguiu vencer um relevo extremo sem descaracterizar o ambiente natural.

Ao mesmo tempo, segue sendo um percurso que exige respeito, planejamento e atenção de quem decide encarar suas curvas.

Por fim, mais do que uma simples ligação entre cidades, a Serra do Rio do Rastro é hoje um dos cartões-postais rodoviários do Brasil, reconhecida tanto pelo grau de dificuldade quanto pelo cenário único que oferece a quem passa por ali.

